محمد شلباية المدير التنفيذى لبيبسيكو: استثمرنا نصف مليار دولار فى مصر العام الماضى

كتب : أحمد يعقوب - عبد الحليم سالم - هبة السيد - مدحت عادل - أحمد حسن - هانى الحوتى - إسلام سعيد .. تصوير : حسين طلال - كريم عبد العزيز

أكد محمد شلباية المدير التنفيذى لشركة بيبسيكو، مصر، أن الشركات العالمية تدرس أي سوق قبل التوسع فيه، وبحث العائد على استثمارها، وبالتالى اختيار الدولة ذات العائد الأفضل .

جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة الاستثمار بقمة مصر الاقتصادية اليوم .

أضاف شلباية، إننا استثمرنا 500 مليون دولار ،العام الماضى فى توسعات جديدة وتكنولوجيا لمدة أربع سنوات ، موضحا إننا كشركة راهننا على مصر، وعلى صعود اقتصادها .

وأشار رئيس بيبسيكو، الى أهمية أن تكون لدى الشركات قصص نجاح، تؤكد وجهة نظرها ،وذلك وفق الخطط الموضوعة لها، ولا سيما بعد التعويم فى مصر.

وأوضح أنه من المهم، أن نروح لكل قطاع على حدة، وبالتالى لابد من تضافر الجهود بين القطاع الخاص، وبين الحكومة للوصول إلى نسب عالية من الاستثمارات .

واعتبر أن ما حدث خلال العامين الماضيين، تم إنجاز العديد من الإصلاحات وجذب الاستثمار، موضحا أن الشركات التى تستثمر لابد لها من إعفاءات ضريبية ، لجذبها ،وكذلك تدعيم كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مرة أخرى خاصة المصانع المتوقفة .

أوضح أن الزراعة تعانى من تجريف الأراضى خاصة المساحات الأقل من 5 أفدنة، وبالتالى لابد من دراسة لمعالجة ذلك وهو ينطبق ايضا على الصناعات الصغيرة وهما قطاعان يمكن زيادة الاستثمارات فيها الفترة المقبلة .