محمد أبو العينين يدعو لمؤتمر اقتصادي دولى بالعاصمة الإدارية بمشاركة 300 شركة عالمية

كتب : أحمد يعقوب - عبد الحليم سالم - هبه السيد - مدحت عادل - أحمد حسن - هانى الحوتى - إسلام سعيد .. تصوير : حسين طلال - كريم عبد العزيز

دعا محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، لعقد مؤتمر اقتصادي دولى كبير فى العاصمة الإدارية تنظمه الحكومة المصرية، وتوجه دعوات لأهم 300 شركة عالمية فى كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف جذب مستثمرين جدد.

وأشار خلال قمة مصر الاقتصادية، إلي أن الترويج للاستثمار لابد أن نخصص برامج تسويقية للاستثمار، مثلما نفعل فى السياحة والآثار، مضيفا" إذا نجحنا فعليا في الترويج للاستثمار والاستفادة من الطفرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، فإن الوضع سيتغير تماما وسنشهد توفير آلاف من فرص العمل".

وتابع رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أنه لابد من وضع "تارجيت" لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل سنوى، ونعمل فى سبيل ذلك عبر كافة الجهات والوزارات ذات الصلة بملف الاستثمار.