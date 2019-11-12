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محمد أبو العينين: التنمية الصناعية قدمت دراسات هامة لدعم النشاط الصناعى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:31 م
محمد أبو العينين: التنمية الصناعية قدمت دراسات هامة لدعم النشاط الصناعى مؤتمر قمة مصر الاقتصادية
كتب: أحمد يعقوب وعبد الحليم سالم وهبة السيد ومدحت عادل و أحمد حسن وهانى الحوتى وإسلام سعيد .. تصوير حسين طلال وكريم عبد العزيز

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وجه رجل الأعمال محمد أبو العنين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، الشكر لرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال قمة مصر الاقتصادية الأولى، وذلك على خلفية ما قدمته الهيئة العامة للتنمية الصناعية من دراسات تفيد القطاع الصناعى، ودفعت فى قيام الدولة باتخاذ قرارات هامة لدعم القطاع الصناعى.

وقال أبو العنين خلال تقديمه جلسة الصناعة والتصدير، إن التنمية الصناعية تعد المحرك الحيوى والروح للقطاع الصناعى، خاصة فى حال التسهيل على المستثمر الصناعى، لزيادة نشاطه والتوسعات الجديدة.

فى سياق متصل، أكد المشاركون فى قمة مصر الاقتصادية فى مداخلاتهم على ضرورة استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى توسع خدماتها وزيادة الموظفين المخصصين للتعامل مع العوائق التى تواجه المستثمرين.

ورد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بقوله " تم إنشاء وحدة جديدة فى الهيئة تهدف فى المقام الأول لخدمة المستثمر الراغب فى التسجيل على الخريطة الصناعية للحصور على الأراضى، مشيرا إلى تخصيص 40 موظفة لخدمة العملاء من المستثمرين فى الهيئة".


التنمية الصناعية

الصناعة المصرية

مجلس الاعمال الاوروبى

محمد ابو العنين

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