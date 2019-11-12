محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن مصر تنطلق اليوم نحو آفاق أوسع وطموحات أكبر، بناء على الروئ التي قدمتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو صاحب المسيرة ومن يبنى مصر الحديثة، موجها التحية إلى شهداء مصر اللذين ضحوا من أجل تحقيق الأمن والأمان في مصر.

وقال محمد أبو العينين، خلال قمة مصر الاقتصادية الأولى، المنعقد اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، بشهادة كافة الجهات الاقتصادية الدولية، حيث شهدت السياحة عوائد غير مسبوقة، واكتشافات البترول، ولكننا في حاجة إلى الوصول إلى خطة لتحقيق طموحات الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لعودة الصناعات المصرية إلى الأسواق التنافسية الخارجية، رغم ما تمر به الصناعة من ارتفاع اسعار الطاقة، بالإضافة إلى زيادة المرتبات التي أدت إلى خروج صناعات كثيرة من الأسواق مؤخرا.

واعتبر أبو العينين، أن الوقت قد حان من أجل الدعوة لمؤتمر عالمي على أعلى مستوى لجذب الخبرات واستقطاب الكفاءات الدولية التي ساهمت في بناء تجارب اقتصادية ناجحة، وندرس مطالب كبار المستثمرين من أجل بناء مصر الحديثة.

وتطرق أبو العينين، لملف التصدير لأفريقيا، مطالبا بوضع خطة للوصول للأسواق الإفريقية البالغ عددها 55 شركة، وتمتع مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة معها، خاصة وأن مصر بها العديد من السلع والمنتجات تستطيع أن تغزو بها تلك الأسواق، إلا أن ذلك يتطلب مراجعة منظومة التكاليف والاستثمار المرتفعة.

واقترح أبو العينين، إنشاء سلسلة القيمة المضافة من خلال تخصيص صناعة بعينها لكل إقليم، مثل دمياط، والتى تتميز بصناعة الأثاث، مطالبا بأن تشتهر مصر بصناعة الجلود وغيرها من الصناعات التى تتميز بهل مصر، إلا أن ذلك يجب أن يتواكب مع وضع خريطة صناعية.