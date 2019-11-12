محافظ كفرالشيخ يفتتح المرحلة الأولى من مشروع استخلاص الركاز من الرمال السوداء

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، واللواء أ.ح عزالدين صالح عبد الرشيد، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب،وشهدا تشغيل المرحلة الاولى من مشروع استخلاص الركاز الاقتصادية من الرمال السوداء بغليون، وذلك بإفتتاح الوحدتين الأولي والثانية من المشروع والذي يعمل طبقا لأحدث التكنولوجيا العالمية وذلك بالتزامن مع احتفالاتالمرحلة الاولى من مشروع استخلاص الركاز الاقتصادية من الرمال السوداء بغليون، وذلك بإفتتاح الوحدتين الأولي والثانية من المشروع والذي يعمل طبقا لأحدث التكنولوجيا العالمية وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ 63 لذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية، وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي الطويل، مدير عام الشركة المصرية للرمال السوداء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع استخلاص الركاز الاقتصادية عالية القيمة من الرمال السوداء بغليون، وموقعين تنجيم من إجمالي 4 مواقع تنجيم لتكون هذه هي إشارة البدء في الأعمال الحقيقية والرسمية للشركة المصرية للرمال السوداء داخل محافظة كفرالشيخ، حيث تم إطلاق تشغيل الوحدتين الأولي والثانية وجاري تركيب الوحدة الثالثة، كما أنه سيتم تشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة خلال أيام، من خلال كوادر بشرية مدربة من أبناء محافظة كفرالشيخ، كما يشهد المشروع حاليا تشغيل أكبر كراكة بقدرة 250 طن رمال لكل ساعة وتجميع الركاز ومنها الى المصانع لفصل الرمال بما يحقق الخير والنماء لمصر والرخاء لشعبها العظيم، وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاستغلال الأمثل للمقدرات والثروات الطبيعية وتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات التعدينية لدعم الإقتصاد القومي وتوفير فرص العمل وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، ان أعمال التنجيم عن الرمال السوداء بمنطقة غليون بموقع الشركة المصرية الصينية، لإستخلاص الركاز الإقتصادية عالية القيمة من الرمال السوداء تعتبر من أهم المصادر الأساسية لكثير من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية مثل المونازيت واليورانيوم المشع والزريكون ومعادن أخرى كثيرة تدخل في صناعات كثيرة ومهمة مثل صناعة الصواريخ والطائرات وهياكل السيارات والسيراميك والبويات ومواد الإشعاع النووي، بالإضافة إلى المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الحديثة، مؤكداً على استمرار استغلال الرمال السوداء وتعظيم القيمة الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني حلماً لكل المصريين لسنوات طويلة وهنا على أرض البرلس بمحافظة كفرالشيخ، حققت الشركة المصرية للرمال السوداء هذا الحلم ليصبح واقعاً باستغلال ثروات المصريين وبإرادة قوية من القيادة السياسية يخرج الحلم الى النور بإنشاء مصنعي لفصل العناصر عالية القيمة من الرمال السوداء بشرق وغرب البرلس.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن مصنع الرمال السوداء الأول " التابع للشركة المصرية للرمال السوداء " تجري إقامته بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فداناً، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، لاستخراج العناصر المعدنية من الرمال السوداء، لتقوم عليها 41 صناعة متفردة ومتنوعة، وتدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، فضلاً عن إنشاء المصنع الثاني للرمال السوداء " التابع للشركة المصرية الصينية للرمال السوداء " بشمال غرب البرلس على مساحة 35 فداناً باستثمارات قدرها 24 مليون دولار، وجاري الانتهاء من توصيل المرافق له، لسرعة الانتهاء من استغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية، واستخراج العناصر عالية القيمة من الرمال السوداء.