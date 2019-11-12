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محافظ الشرقية يقرر عزل الأعمدة لتصدى للصعق الكهربائى خلال موجة الأمطار المترقبة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:57 م
محافظ الشرقية يقرر عزل الأعمدة لتصدى للصعق الكهربائى خلال موجة الأمطار المترقبة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار فى حالة سقوط أمطار غزيرة ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار والتأكد من تصريفها.

 

أمر محافظ الشرقية، فى بيان رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات اللازمة استعدادا لتوقعات بحدوث التقلبات الجوية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء والجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار كل فى نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها.

 

وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بضرورة المرور على أعمدة الكهرباء والتأكد من تغطيتها بالبلاستيك، وذلك لتقليل حوادث الصعق بالكهرباء وحفاظا على أرواح المواطنين.

 

أكد محافظ الشرقية، أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

 

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لمجابهة أى أزمات محتملة والتعامل الفورى والسريع لأى مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.

 

 

 


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