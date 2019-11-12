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ماهو أول تطعيم يحصل عليه المولود فى الـ24 ساعة الأولى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:00 م
ماهو أول تطعيم يحصل عليه المولود فى الـ24 ساعة الأولى الاطفال حديثو الولادة
كتبت هند عادل

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لا يوجد علاج لعدوى التهاب الكبد الوبائى B ، لذلك يعتمد الأطباء على التطعيمات للمساعدة في الوقاية من هذا المرض الخطير الذى  يهاجم الكبد وقد يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة إذا ترك دون التحكم فيه .

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" عدوى التهاب الكبد B هي حالة خطيرة محتملة ويجب على المواليد الجدد الحصول على لقاح التهاب الكبد B في أول يوم من حياتهم فاللقاح ضروريًا لسلامة الطفل.

لقاح التهاب الكبد B آمن للغاية

 

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يجب أن يتلقى المواليد الجدد جرعتهم الأولى من لقاح التهاب الكبد B خلال الـ 24 ساعة الأولى من حياتهم، أحد أسباب ذلك هو أنه من الممكن للأم الحامل أن تنقل العدوى إلى الطفل، والذي يعرف باسم العدوى في الفترة المحيطة بالولادة.

إذا كان حديث الولادة مصابًا بالتهاب الكبد (B) ، فهناك فرصة كبيرة لأن تكون هذه العدوى مزمنة ، مما يعني أنها ستستمر لفترة طويلة بدون علاج  من الممكن أن يموت الرضيع نتيجة مضاعفات العدوى.

فوائد لقاح التهاب الكبد B
 

الفائدة الرئيسية من اللقاح هي فعاليته فعند اعطاء قاح التهاب الكبد B في غضون 24 ساعة من ولادة الطفل  فهو فعال بنسبة 75 إلى 95 % في منع مرور التهاب الكبد B من الأم المولودة إلى الطفل.

هل هو آمن؟

 

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أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على أن اللقاح آمن جدًا توفر السلسلة الكاملة من اللقاح أعلى مستوى ممكن من الحماية من العدوى.

الآثار الجانبية المحتملة:
 

هذه الآثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة للغاية قد يعاني الشخص من ارتفاع في درجة الحرارة أو وجع في منطقة التطعيم لعدة أيام.

 

 


لقاح

تطعيمات اساسيه

فيروس B

الالتهاب الكبد الوبائى

حديثى الولاده

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