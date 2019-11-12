سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مؤشر الإسلاموفوبيا: فرنسا تحتل المركز الأول فى الاعتداءات ضد المسلمين خلال أكتوبر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:55 م
مؤشر الإسلاموفوبيا: فرنسا تحتل المركز الأول فى الاعتداءات ضد المسلمين خلال أكتوبر دار الإفتاء المصرية
كتب أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لـ دار الإفتاء المصرية، مؤشر الإسلاموفوبيا الشهرى والمعنى برصد وتحليل أبرز الاعتداءات المعلنة والانتهاكات المتعلقة بالمسلمين والرموز الإسلامية وكذلك المهاجرين من المناطق المسلمة فى المجتمع الغربى وخريطة توزيع تلك الاعتداءات وفقًا لكل دولة على حدة، ويصدر المؤشر بشكل دورى من المرصد، والذى يعد أبرز المنتجات البحثية الرصدية التى يقدمها المرصد، ويقدم المرصد المؤشر بشكل شهرى، وربع سنوى، ونصف سنوى وسنوى، ويعتبر هذا هو الإصدار الثانى للمؤشر، تزامنًا مع تصاعد اعتداءات الإسلاموفوبيا، ويهدف المؤشر إلى وضع برنامج عملى وتفصيلى لسبل مكافحة ظاهرة التطرف والعنف الموجه للمسلمين والمهاجرين تحت دعاوى التفوق الأبيض، ويستند هذا البرنامج بالأساس على تراكمية البيانات والمعلومات التى يتم رصدها وتفكيكها فى مؤشر الإسلاموفوبيا بشكل دورى.

أشار المرصد إلى أن المؤشر شهد وقوع (22) اعتداءً، تراوح بين (إيذاء نفسى، اعتداء جسدى، تخريب مساجد، تمييز تشريعى وإدارى، ازدراء أديان)، فى (9) دول مختلفة.

وأوضح المرصد عن مؤشر شهر أكتوبر وقوع (فرنسا) فى قمة المؤشر من حيث عدد الاعتداءات التى شهدتها الدول ضد الأفراد المسلمين ورموزهم الدينية بواقع (8) اعتداءات بما يمثل نسبته (36.4%)، يتمثل معظمها فى اضطهادات وممارسات تتبلور فى عوامل الإيذاء النفسى بواقع (3) اعتداءات، فيما سجل تمييزين تشريعيين بقصد تقطيع أواصر المسلمين فى المجتمع، بينما رصد تصريحًا يحمل فى طياته ازدراءً للدين الإسلامى، واعتداءً جسديًّا.

وأفاد المرصد أن (أمريكا) حلَّت فى المرتبة الثانية من المؤشر لهذا الشهر بواقع (5) اعتداءات، نفذ أغلبها أفراد يرجح انتماؤهم للفكر اليمينى المتطرف، كما شهدت تنوعًا فى أنماط الاعتداءات ما بين اعتداء جسدى وإيذاء نفسى وتمييز إداري، كان أبرزها الاعتداء على حارس مدرسة بضرب مبرح نقل على أثره إلى المشفى. كما حازت كل من (بريطانيا/ بلجيكا) المركز الثالث بواقع اعتداءين على الأفراد المسلمين والمهاجرين، بينما احتلت كل من (هولندا، إيرلندا، البوسنة، كندا، أستراليا) المركز الرابع بواقع اعتداء واحد لكل منها بواقع تقترب نسبته من (5%) من جملة الاعتداءات، وهو ما يجعلها مناطق مرشحة بقوة لتنامى العنف ضد المسلمين بها.

وقال المرصد إن الأفراد المسلمين هم الفئة الأكثر استهدافًا من قِبل المتطرفين المعادين للإسلام والمسلمين بنسبة بلغت (59.1%) من حجم الاعتداءات وذلك فى (4) دول على رأسها فرنسا.

كما تمثل الاعتداءات على المهاجرين ما يمثل (7) اعتداءات، بنسبة تقترب من (31.8%) من جملة الاعتداءات المرصودة، وتقع بلجيكا  فى المركز الأول من جملة الاعتداءات على المهاجرين بواقع اعتداءين، وهو ما بلغت نسبته (28.5%) من أصل مجمل الاعتداء على المهاجرين، بينما تراجع الاعتداء على المساجد فى مؤشر شهر أكتوبر لتحتل المرتبة الثالثة بنسبة بلغت (9.1%).

وذكر المرصد أن الإيذاء النفسى يقع فى  المركز الأول من جملة أنماط الاعتداء بواقع (11) اعتداءً، تمثل نسبة تقترب من (50%) من جملة أنماط الاعتداءات، أى يحتل الإيذاء النفسى منفردًا ما يقرب من  نصف نسبة الاعتداءات الواقعة فى مؤشر شهر أكتوبر، بينما يتساوى  كل من (الاعتداء الجسدي/ والتمييز التشريعى والإداري) فى نسبة الاعتداءات بواقع يقترب من (18.2%) لكل منها على حدة، فيما تنخفض نسبة تخريب المساجد فى مؤشر شهر أكتوبر مقارنة بالمؤشر السابق لتشهد نسبة تتمثل فى (9.1%) فيما كانت تشهد (37.5%) فى المؤشر السابق، كما شهد المؤشر نمطًا جديدًا من الاعتداءات وهو  ازدراء الأديان، إذ مثَّل نسبةً تقترب من (5%) ولكنه يمثل مرحلة خطرة ومتصاعدة من اعتداءات الإسلاموفوبيا، كما أنه  يمثل مرحلة من إفصاح وتحريض معلن ومباشر من  الشخصيات  المشهورة أو المسئولة عما تكنه من عداء للإسلام والمسلمين.

واختتم المرصد بيانه بالإشارة إلى أن الجماعات اليمينية هى الأكثر عداءً للمسلمين والمهاجرين، وتسعة لبث السموم الفكرية وخلق أجندات تستهدف التشويه والتخريب والإضرار بالرمز الإسلامى، باقتراحات لقوانين تتمثل فى تجميد جميع مشاريع بناء المساجد، ومنع ارتداء الرموز الدينية فى المدارس ليشمل الأماكن العامة، ومنع الحجاب وليس النقاب أو البرقع فقط. كما يمتد الأمر إلى حد منع القاصرين من المهاجرين فى بعض المقاطعات من التجول فى الأماكن العمومية بعد الساعة العاشرة، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى اعتراض المهاجرين على تلك الأوضاع ومن ثم انتهاز اليمين للوضع باستمرار ممارساتهم العدوانية واللاإنسانية.


مؤشر الإسلاموفوبيا

دار الإفتاء

فرنسا

الاعتداءات

المسلمين

شهر أكتوبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مرصد الإفتاء يحذر من توظيف تنظيم داعش للنساء

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:07 ص

دار الإفتاء: الحرب الحقيقية على الإرهاب حرب على أفكار خاطئة ومعتقدات فاسدة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:15 ص

مفتى الجمهورية: المرض النفسى ليس وصمة تسيء إلى المريض ويتطلب العلاج

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:38 م

فيديو جراف.. الإفتاء توضح مشروعية الاحتفال بالمولد النبوى من الكتاب والسنة

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 10:35 ص

مرصد الإفتاء: مقتل البغدادى سيؤدى إلى خلخلة التنظيم واختلاف قادته

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 01:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة