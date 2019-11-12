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لماذا يجب أن نتناول العشاء قبل الساعة 6 مساءً؟

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:00 م
لماذا يجب أن نتناول العشاء قبل الساعة 6 مساءً؟ تناول العشاء قبل الساعة السادسة مساء
كتبت أمل علام

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لماذا يجب أن تتناول العشاء قبل الساعة 6 مساءً؟ يقول العلماء إن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، قارن الباحثون عوامل الخطر المتعلقة بالنساء خاصة بأمراض القلب وعادات الأكل.

لماذا يجب تناول الطعام قبل السادسة مساء
لماذا يجب تناول الطعام قبل السادسة مساء

أولئك الذين يستهلكون السعرات الحرارية في المساء لديهم انخفاض في صحة القلب كل 1 % زيادة في السعرات الحرارية اليومية تتأثر علامات مثل ضغط الدم، ليس فقط ما تأكله هو الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، يقول الباحثون الآن إن الوقت الذي تتناوله قد يلعب دورًا أيضًا.

تناول الطعام قبل السادسة مساء
تناول الطعام قبل السادسة مساء

أظهرت دراسة نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ، استمرت سنة كاملة، أن النساء اللاتي يتناولن العشاء بعد الساعة 6 مساء قد يواجهن خطر أكبر من القاتل الرئيسي في العالم، أولئك الذين أكلوا في وقت لاحق لديهم المزيد من عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم المرتفع (BMI) وضعف السيطرة على نسبة السكر في الدم.

يقول خبراء جامعة كولومبيا، الذين درسوا 112 امرأة، إن اختيار تناول الطعام في وقت مبكر من المساء قد يكون طريقة "بسيطة" لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، تم تقييم صحة القلب والأوعية الدموية باستخدام تدابير الحياة البسيطة السبعة لرابطة القلب الأمريكية.

وهي تشمل عدم التدخين، والنشاط، والأكل الصحي، والبقاء نحيفًا، بالإضافة إلى انخفاض الكوليسترول في الدم وضغط الدم، ومستويات السكر في الدم.

أظهرت الدراسات باستمرار أن الأشخاص الذين يلتزمون بمزيد من الإجراءات يقل لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

حصل المشاركون الذين تبلغ أعمارهم 33 عامًا في المتوسط على درجة صحة القلب في بداية الدراسة ثم تكرر هذا بعد عام واحد، أبقى المتطوعون يوميات طعام على ماذا، وكم، ومتى أكلوا لمدة أسبوع واحد في بداية ونهاية الدراسة.

أظهرت النتائج، التي ستُعرض في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية في فيلادلفيا، أن تناول الطعام بعد الساعة 6 مساءً مرتبط بسوء صحة القلب.

وقالت الصحيفة، أن النساء اللاتي تناولن نسبة أعلى من السعرات الحرارية اليومية بعد هذا الوقت كان لديهم ارتفاع في ضغط الدم في المتوسط.

كانوا أيضًا يعانون من زيادة الوزن، وأقل قدرة على التحكم في نسبة السكر في الدم، وكلاهما من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

وأظهرت النتائج أيضا أن كل 1% من الزيادة في السعرات الحرارية المستهلكة في المساء يزيد من علامات صحة القلب السيئة.

حدث اكتشاف مماثل مع كل 1% زيادة في السعرات الحرارية بعد الساعة 8 مساء، مما أضاف المزيد من الأدلة إلى النظرية.

استمرت النتائج حتى بعد التعديل حسب العمر والحالة الاجتماعية والاقتصادية، لم تنظر الدراسة إلى الرجال، لكن مساحات من الدراسات أظهرت تشابهاً، على سبيل المثال، وجد الباحثون في جامعة هارفارد أن الرجال الذين يتناولون بانتظام "وجبة خفيفة في منتصف الليل" لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 55% أكثر من الرجال الذين لم يفعلوا ذلك، قاموا بمسح ما يقرب من 27000 رجل حول عاداتهم الغذائية في عام 1992.

لم يحدد الدكتور نور مكارم وفريقها عدد السعرات الحرارية لكنهم يوصون حاليًا بألا تزيد السعرات الحرارية بعد الساعة 6 مساءً عن 30% من الإجمالي اليومي.

يعتقد الخبراء أن السبب في ذلك هو أن تناول الطعام يفرز هرمونات التوتر عندما يبدأ الجسم في الإسترخاء.

وقالت الصحيفة، إن العشاء المتأخر نتيجة للحياة العصرية، يتعارض مع ساعة أجسامنا الطبيعية، حتى الآن، تركزت أساليب الحياة للوقاية من أمراض القلب على ما نأكله وكم نأكل.

 


العشاء

وجبة العشاء

تناول العشاء قبل الساعة السادسة مساء

فوائد تناول العشاء مبكرا

القلب

امراض القلب

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