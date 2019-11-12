للعام الثانى على التوالى ..المعمل المركزى لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو 17025

سوهاج – عمرو خلف

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب، أن المعمل المركزى لمياه الشرب حصل على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 17025 للعام الثانى على التوالى، وذلك بعد إجراء هيئة الإيجاك الاختبارات اللازمة لاعتماد 59 عنصر للتأكد من جودة المياه المنتجة بمحطات وشبكات مياه الشرب.

جدير بالذكر أن المعمل المركزى لمياه الشرب يضم معمل العضوية، والذى يقوم بقياس المبيدات والمواد العضوية ومعمل الغير عضوية لقياس العناصر الثقيلة والفلزات وبعض العناصر الآخرى، وأن المعمل المركزى يضم جهاز بلازما الحث المزدوج I.C.P لقياس العناصر الثقيلة وجهازى التحليل الغازى الكروماتوجرافى الكتلى والعادى (GC/MS – GC/µECD) لقياس المركبات العضوية وعدد من الأجهزة المساعدة وملحقات التشغيل لتحليل العديد من المؤشرات العضوية وغير العضوية لعينات مياه الشرب، طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين بسوهاج.