صور.. "مياه سوهاج" تدرب العاملين على كيفية التعامل مع الصم وضعاف السمع

قال المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة نظمت بالتعاون مع المؤسسة العربية الأفريقية للأبحاث والتنمية المستدامة البرنامج التدريبي لغة الإشارة للتعامل مع الصم وضعاف السمع.
وأضاف "بدرى"، أنه حضر البرنامج التدريبي 17 متدربا من مراكز خدمة العملاء بجميع مراكز المحافظة بهدف إعداد كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع الصم وضعاف السمع وللتعرف على مشاكل هذه الفئة والعمل على حلها لرفع الضغوط النفسية عن الشخص الأصم ولتأدية العاملين بمراكز خدمة العملاء مهامهم بشكل ايسر وبجودة عالية.
وأكد رئيس مياه سوهاج، أن الدورة التدريبية تناولت اختيار أهم الكلمات التي تيسر وتسهل التواصل بين العاملين بمركز خدمة العملاء والصم وضعاف السمع في الموضوعات والجمل والكلمات المتخصصة بالعملاء والأحرف والأسرة والوظائف والوزارات والتعليم والصحة والألوان والأعياد والاتجاهات والطرق والتجارة ووحدات القياس والوقت والمحافظات والبيئة والإشارات العامة، وأنه في نهاية البرنامج التدريب تم منح المتدربين شهادات اجتياز التدريب.
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