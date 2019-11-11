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صور.. "مياه سوهاج" تدرب العاملين على كيفية التعامل مع الصم وضعاف السمع

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:12 ص
صور.. "مياه سوهاج" تدرب العاملين على كيفية التعامل مع الصم وضعاف السمع جانب من الدورة التدريبية
سوهاج – عمرو خلف

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قال المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة ‏والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة نظمت بالتعاون مع المؤسسة العربية ‏الأفريقية للأبحاث والتنمية المستدامة البرنامج التدريبي لغة الإشارة للتعامل مع الصم ‏وضعاف السمع.

 

وأضاف "بدرى"، أنه حضر البرنامج التدريبي 17 متدربا من مراكز خدمة ‏العملاء بجميع مراكز المحافظة بهدف إعداد كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع الصم ‏وضعاف السمع وللتعرف على مشاكل هذه الفئة والعمل على حلها  لرفع الضغوط النفسية ‏عن الشخص الأصم ولتأدية العاملين بمراكز خدمة العملاء مهامهم بشكل ايسر وبجودة ‏عالية.‏

 

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن الدورة التدريبية تناولت اختيار أهم الكلمات التي تيسر ‏وتسهل التواصل بين العاملين بمركز خدمة العملاء والصم وضعاف السمع في ‏الموضوعات والجمل والكلمات المتخصصة بالعملاء والأحرف والأسرة والوظائف ‏والوزارات والتعليم والصحة والألوان والأعياد والاتجاهات والطرق والتجارة ووحدات ‏القياس والوقت والمحافظات والبيئة والإشارات العامة، وأنه في نهاية البرنامج التدريب تم ‏منح المتدربين شهادات اجتياز التدريب.‏

 

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سوهاج

مياه الشرب

ضعاف السمع

دورة تدريبية

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