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لافروف: ندعم الحريري لتشكيل حكومة لبنان والحديث عن وزراء تكنوقراط غير واقعى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:13 م
لافروف: ندعم الحريري لتشكيل حكومة لبنان والحديث عن وزراء تكنوقراط غير واقعى وزير الخارجية الروسى
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، تأييد موسكو لمحاولات رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، تشكيل الحكومة، لكن فكرة تشكيل حكومة تكنوقرط هى أمر غير واقعى.

وقال لافروف خلال منتدى السلام فى باريس: "بالنسبة للبنان ندعم محاولات الحريرى تشكيل الحكومة، وحسبما أفهم، فإن فكرة تتمحور فى تشكيل حكومة تكنوقراط، أعتقد أن هذا أمر غير واقعى فى لبنان".

وتشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضى، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية فى السياسة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري.

 

 


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