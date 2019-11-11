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لافروف : العسكريون الروس و الأمريكيون على تواصل منتظم بالشأن السورى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:09 م
لافروف : العسكريون الروس و الأمريكيون على تواصل منتظم بالشأن السورى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن العسكريين الروس و الأمريكيين على اتصال مستمر، مشيرا إلى أن بلاده تُصر على ضرورة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بشكل طوعى .
 
وقال لافروف، خلال محاضرة ألقاها للطلبة فى عاصمة أرمينيا يريفان اليوم الاثنين، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "على الضفة الشرقية لنهر الفرات فى سوريا هناك وجود غير قانونى على الإطلاق للولايات المتحدة". 
 
وأضاف، "نحن على اتصال مع الجهات الفاعلة فى سوريا ومنها الولايات المتحدة " . 
 
وتابع وزير الخارجية الروسى، " إن المحادثات، التى نجريها مع الأمريكيين، صريحة ومنتظمة، ونحن نشدد على ضرورة وفاء الأمريكيين بوعودهم بمغادرة سوريا بشكل سلمي، وخاصه من المنطقة المحتلة بصورة غير قانونية فى الجنوب حول منطقة التنف".
 

روسيا

سيرجى لافروف

الجيش الروسى

الجيش الامريكى

سوريا

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