كوريا الجنوبية تعقد غدًا منتدى للتعاون مع الشرق الأوسط

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يعقد معهد "جيجو" للسلام ومنظمة المجتمع الكورى العربى، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، فعاليات المنتدى الـ16 للتعاون بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط يوم غد الأربعاء فى سول.

وسيقوم المشاركون فى المنتدى، الذى ترعاه وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بإجراء مناقشات حول التغيرات السريعة فى الوضع الإقليمى والبيئة الأمنية الدبلوماسية تحت شعار "خلق آفاق جديدة للتعاون بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط"، كما سيبحثون سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ومن المقرر، أن يؤكد النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية جو سيه-يونج، فى خطابه الرئيسى، على ضرورة توسيع نطاق التعاون، والذى كان مقتصرًا على مجالى البناء والطاقة ليشمل الاقتصاد ككل، كما سيؤكد ضرورة أن يكون الجانبان شريكين فى عصر الثورة الصناعية الرابعة.

ويناقش عدد من الخبراء الكوريين والعرب، فى 3 جلسات ضمن المنتدى، سبل ضمان الأمن والاستقرار فى المنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين كوريا والشرق الأوسط؛ من أجل الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، وكذلك سبل توسيع نطاق التعاون بين الجانبين من خلال الدبلوماسية العامة.