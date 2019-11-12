كلية الطب البشرى بجامعة سوهاج تناقش أبحاث متميزة فى مؤتمرات دولية وعالمية

سوهاج - محمود مقبول

شاركت كلية الطب البشرى بجامعة سوهاج، فى فعاليات مؤتمر الجمعية العالمية للأشعة التداخلية العصبية المنعقد بإيطاليا، وكذلك فى أعمال المؤتمر الدولى الثالث لجراحات الفم والوجه والفكين والمنعقد بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بتعزيز التعاون البحثى مع الجامعات الأخرى والنشر الدولى، وأيضاً تشجيع الأطباء والباحثين على المشاركة بالمؤتمرات الدولية، وإيفادهم لبعثات تعليمية دولية لاكتساب خبرات جديدة.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسان النعمانى عميد الكلية، أن مشاركات كلية الطب جاءت حرصاً منها على مواكبة الانفتاح العلمى والمشاركة الفعالة فى المؤتمرات والندوات على الصعيد المحلى والعالمي، مشيراً إلى أنه خلال فعاليات مؤتمر الجمعية العالمية للأشعة التداخليه العصبية، والذى أقيم بمدينة نابولى بإيطاليا بحضور عدد كبير من أطباء جميع أنحاء العالم، شارك الدكتور محمد عز الدين مدرس مساعد الأشعة التشخيصية والتداخليه ببحث علمى تناول فيه علاج الانزلاق الغضروفى القطنى عن طريق حقن الغضروف بالأوزون بإستخدام الأشعة التداخليه كبديل أمن للجراحات التقليدية.

وفى السياق نفسه أشار الدكتور حسان إلى أن الكلية شاركت أيضاً فى فعاليات المؤتمر الدولى الثالث لجراحات الفم والوجه والفكين، والذى عقد بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة بمشاركة أكثر من 300 عالم من مختلف كليات طب الأسنان من مختلف الجامعات المصرية، إضافة إلى 20 عالم يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية، حيث فاز الدكتور إسلام عامر مدرس جراحة الوجه والفكين بجامعة سوهاج بجائزة التميز البحثي، وذلك من خلال ماقدمه فى بحثه عن كيفية استئصال أورام اللسان الخبيثة وترقيع مكانها بواسطة شريحة لحميه متصلة بأوعيتها الدموية.