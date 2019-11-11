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صور .. جامعة سوهاج الأول والثانى فى تصميم أفضل شعار لبطولة "وطن"

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:48 م
صور .. جامعة سوهاج الأول والثانى فى تصميم أفضل شعار لبطولة "وطن" الطالب أسامة السيد
سوهاج محمود مقبول

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حصدت جامعة سوهاج المركزين الأول والثانى فى مسابقة تصميم أفضل شعار لبطولة "وطن" على مستوى الجامعات المصرية، والتى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات فى شهر أبريل الماضي.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن البطولة نظمت تحت شعار "يلا نشارك"، بهدف زيادة الترابط والتواصل بين الشباب من طلاب الجامعات المصرية، وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية، إلى جانب تفعيل الأنشطة الرياضية بين طلاب الجامعات المصرية والوافدين .

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه قد أعلنت نتائج المسابقة والتى أسفرت عن فور الطالب أسامة السيد بكلية الصيدلة بالمركز الأول، وكذلك حصول الطالبة سارة ابراهيم بكلية الطب على المركز الثاني، وذلك على مستوى الجامعات المشاركة، مشيراً إلى أن البطولة شملت عدد من الألعاب الرياضية المختلفة والتى تتضمن رالى الدراجات، مصارعة الذراعين، كرة القدم، تنس الطاولة، كرة السرعة و شد الحبل، بالإضافة إلى مسابقات الشطرنج وخماسى كرة القدم.

 

 

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الشباب والرياضه

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