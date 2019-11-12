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قوافل "نور حياة" تصل مدارس مدينة العلمين للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:38 ص
قوافل "نور حياة" تصل مدارس مدينة العلمين للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار قوافل نور حياة بمدارس مدينة العلمين
كتب مدحت وهبة

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أعلن صندوق تحيا مصر أنه يجرى حاليا قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف الطبي على تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية بمدينة العلمين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي تستهدف إجراء الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على نحو 900 ألف تلميذ خلال العام الدراسي الحالي 2019-2020 في 10 محافظات، هى:  القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الأسكندرية، و مطروح .

وقال  تامر عبد الفتاح، المدير المالي والإداري، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس، يستهدف إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية على 3 مراحل، وتوفير مليون نظارة طبية مجانًا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20% بين التلاميذ، كما كشفت إحصاءات المبادرة أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية.

وأضاف أنه تم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقار كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

كما تم التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، وجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التي تكفل تلافي الإصابة بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار.  

وأوضح عبد الفتاح أنه تم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون لمساعدة الفرق الطبية على آداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون، وذلك في خمس محافظات هى: الاسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر.

وتتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي "موبايل فيجن"، جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الالكتروني "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق مبادرة نور حياة بالمدارس  في يوم العاشر من فبراير الماضي و رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذها وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

قوافل نور حياة تصل مدارس مدينة العلمين (1)
قوافل نور حياة تصل مدارس مدينة العلمين

 

قوافل نور حياة تصل مدارس مدينة العلمين (2)
قوافل نور حياة بمدارس مدينة العلمين

قوافل نور حياة تصل مدارس مدينة العلمين (3)

 مدارس مدينة العلمين

قوافل نور حياة تصل مدارس مدينة العلمين (4)

 مدرسة بالعلمين 

 

 

قوافل نور حياة تصل مدارس مدينة العلمين (5)
 
قوافل نور حياة تصل مدارس مدينة العلمين (6)
 
قوافل نور حياة تصل مدارس مدينة العلمين (7)
 

صندوق تحيا مصر

تامر عبد الفتاح

قوافل نور حياة

مدارس مدينة العلمين

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