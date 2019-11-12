"قطار المحاكمات"..الحكم على متهمى "ميكروباص حلوان" ومحاكمة "اللبان" بقضية العملة

كتب كريم صبحى - أحمد الجعفرى

ينشر "اليوم السابع" فعاليات وقضايا تستضيفها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، يأتى أبرزها:-

الحكم على 32 متهما بخلية ميكروباص حلوان و7 ينتظرون رأى المفتي

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد نصار، بحكمها على 32 متهما من بينهم 7 محالين للمفتى فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، لفضيلة المفتى.

محاكمة جمال اللبان بتهمة الاتجار فى العملة

تنظر الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

الحكم فى قضايا تهرب ضريبى واختلاس

كما تصدر المحكمة المختصة حكمها على مدير شركة لاتهامه بالتهرب من ضريبة القيمة المضافة، وتصدر محكمة الجنايات حكمها على متهم باختلاس 680 ألف جنيه من إحدى الشركات.