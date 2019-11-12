فيسبوك تعقد برنامج تدريبى لدعم المهارات الرقمية لدى للشركات الصغيرة المصرية

كتبت هبة السيد

أعلنت فيسبوك اليوم شراكتها مع رايز اب لإطلاق برنامج "Boost with Facebook" وهو برنامج تدريبي عالمي تم وضعه من أجل مساعدة المشروعات الصغيرة على النمو وصقل المهارات الرقمية لدى المزيد من الأشخاص الذين في حاجة إليها للمنافسة في مجال الاقتصاد الرقمي.

وأطلقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي هذا البرنامج الذي تم وضعه بهدف دعم أهداف التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.

ويهدف برنامج "Boost with Facebook” إلى تدريب ألفين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار ستة أشهر في عدة أنحاء من جمهورية مصر العربية تشمل القاهرة والصعيد والدلتا.

وسيركز البرنامج في مراحله الأولى على الصناعات اليدوية والتي تتضمن صناعات النسيج والتطريز بالإضافة إلى الصناعات الغذائية وخدمات المواطنين والرعاية الصحية والزراعة والاستيراد والتصدير والأعمال الهندسية، وجميعها تساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد المصري.

وفي إطار هذا البرنامج، سيقدم متخصصون بفيسبوك دورات "تدريب المدربين" لتمكين المشاركين من نقل معرفتهم وخبرتهم بفعالية وضمان امتداد أثر البرنامج ليشمل أعدادًا متزايدة.

وبحسب الإحصاءات، فإن 71% من المصريين متصلون بواحدة على الأقل من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة على الإنترنت وتواصل هذه النسبة صعودها يومًا بعد يوم. وتمنح مهارات التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لأصحاب الأعمال ميزة مهمة في اقتصاد اليوم المتسم بسرعة الحركة والتطور، خصوصًا بعد وصول عدد مستخدمي تطبيق فيسبوك إلى 23 مليون مصري عبر هواتفهم المحمولة يوميًا.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة حريصة على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة مشروعات التحول الرقمى، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور كبير فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة.

ودعت الوزيرة، شركة فيسبوك للمشاركة فى منتدى افريقيا 2019 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم جلسات عن رواد الأعمال والاستثمار في رأس المال البشرى.

وفي هذا السياق، قال رامز شحادة المدير التنفيذي لشركة فيسبوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعدّ السوق المصري أحد أسواق التجارة الإلكترونية الأسرع نموًا في المنطقة بفضل بيئة الأعمال الديناميكية التي تضم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والتي يسرّنا دعمها من أجل تحقيق النجاحات المنشودة.

وتابع بالقول:" لأننا ندرك جيدًا مدى أهمية الإلمام بالمهارات الرقمية لدى المتقدمين للحصول على وظيفة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، نحن نسعى لإتاحة الموارد اللازمة للقوة العاملة في مصر من أجل اكتساب تلك المهارات كما نأمل توفير ما تحتاج إليه الشركات من موارد تساعدها على النمو".