سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيسبوك تعقد برنامج تدريبى لدعم المهارات الرقمية لدى للشركات الصغيرة المصرية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:04 ص
فيسبوك تعقد برنامج تدريبى لدعم المهارات الرقمية لدى للشركات الصغيرة المصرية فيسبوك
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت فيسبوك اليوم شراكتها مع رايز اب لإطلاق برنامج "Boost with Facebook" وهو برنامج تدريبي عالمي تم وضعه من أجل مساعدة المشروعات الصغيرة على النمو وصقل المهارات الرقمية لدى المزيد من الأشخاص الذين في حاجة إليها للمنافسة في مجال الاقتصاد الرقمي. 
 
وأطلقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي هذا البرنامج الذي تم وضعه بهدف دعم أهداف التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030. 
 
ويهدف برنامج "Boost with Facebook” إلى تدريب ألفين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار ستة أشهر في عدة أنحاء من جمهورية مصر العربية تشمل القاهرة والصعيد والدلتا. 
 
وسيركز البرنامج في مراحله الأولى على الصناعات اليدوية والتي تتضمن صناعات النسيج والتطريز بالإضافة إلى الصناعات الغذائية وخدمات المواطنين والرعاية الصحية والزراعة والاستيراد والتصدير والأعمال الهندسية، وجميعها تساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد المصري. 
 
وفي إطار هذا البرنامج، سيقدم متخصصون بفيسبوك دورات "تدريب المدربين" لتمكين المشاركين من نقل معرفتهم وخبرتهم بفعالية وضمان امتداد أثر البرنامج ليشمل أعدادًا متزايدة.  
 
وبحسب الإحصاءات، فإن 71% من المصريين متصلون بواحدة على الأقل من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة على الإنترنت وتواصل هذه النسبة صعودها يومًا بعد يوم. وتمنح مهارات التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لأصحاب الأعمال ميزة مهمة في اقتصاد اليوم المتسم بسرعة الحركة والتطور، خصوصًا بعد وصول عدد مستخدمي تطبيق فيسبوك إلى 23 مليون مصري عبر هواتفهم المحمولة يوميًا.
 
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة حريصة على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة مشروعات التحول الرقمى، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور كبير فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة. 
 
ودعت الوزيرة، شركة فيسبوك  للمشاركة فى منتدى افريقيا 2019 والذي يعقد تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم جلسات عن رواد الأعمال والاستثمار في رأس المال البشرى.
 
وفي هذا السياق، قال رامز شحادة المدير التنفيذي لشركة فيسبوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعدّ السوق المصري أحد أسواق التجارة الإلكترونية الأسرع نموًا في المنطقة بفضل بيئة الأعمال الديناميكية التي تضم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والتي يسرّنا دعمها من أجل تحقيق النجاحات المنشودة. 
 
وتابع بالقول:" لأننا ندرك جيدًا مدى أهمية الإلمام بالمهارات الرقمية لدى المتقدمين للحصول على وظيفة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، نحن نسعى لإتاحة الموارد اللازمة للقوة العاملة في مصر من أجل اكتساب تلك المهارات كما نأمل توفير ما تحتاج إليه الشركات من موارد تساعدها على النمو".

فيسبوك

برنامج تجريبي

الشركات الناشئة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة