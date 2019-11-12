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فيديو.. كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:03 م
فيديو.. كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة محور صفط اللبن-أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

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شهد محور صفط اللبن، اليوم الثلاثاء، حالة من الكثافات المرورية المتحركة أعلى الطريق، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، اتجاه جامعة القاهرة، بسبب زيادة الأحمال، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقل رجال المرور والخدمات الأمنية، للعمل على تنظيم حركة السيارات وسحب الكثافات، فيما يشهد الطريق المقابل حالة من السيولة المرورية.
 
 
وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤا فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.
 

محور صفط اللبن

الطريق الدائرى

جامعة القاهرة

حركة المرور

منطقة الدقى

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