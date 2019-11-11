فيديو.. ظهور شبورة مائية أعلى محور صفط وسط تكدس مرورى

كتب محمد أبو عوض

شهد محور صفط اللبن ، اليوم الأثنين، حالة من التكدس المرورى أعلى الطريق، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، اتجاه جامعة القاهرة، فيما شهد الاتجاه المقابل حالة من الانسياب المرورى أمام المتجه الى الطريق الدائرى.

وظهرت الشبورة صباح اليوم على الطريق، الأمر الذى لم يتسبب فى تعطيل حركة المرور، وذلك وسط انتشار رجال المرور والخدمات الأمنية على الطريق، للعمل على تنظيم حركة السيارات وسحب الكثافات.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.