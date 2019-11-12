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فيديو.. سيولة مرورية بشارعى التسعين فى التجمع الخامس

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:12 م
فيديو.. سيولة مرورية بشارعى التسعين فى التجمع الخامس شارع التسعين
كتبت ــ أمنية الموجى

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شهد شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، سيولة مرورية، أمام القادم من محور المشير طنطاوى متجها إلى التجمع الخامس والعكس، وظهرت سيولة مرورية متحركة بالمسطح الأرضى بالشارع، الأمر الذى لم يؤثر على الحركة المرورية لمن يسلك النفق فى الاتجاهين.

كما شهد شارع التسعين الشمالي أيضا حالة من الانسياب المرورى فى الاتجاهين، وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.


سيولة مرورية

انسياب مروري

شارع التسعين

التجمع الخامس

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