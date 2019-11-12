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فيديو.. "جراية المسجون" مرتين لحمة وبط أسبوعيا.. والخضار والأرز ثابت يوميا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:28 م
فيديو.. "جراية المسجون" مرتين لحمة وبط أسبوعيا.. والخضار والأرز ثابت يوميا اهتمام قطاع السجون بمنظومه الاكل
كتب محمود عبد الراضي

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يولى قطاع السجون اهتماما كبيرا بمنظومة الأكل، فبالرغم من السماح للسجناء باستقبال الأكل من ذويهم فى الزيارات الرسمية، ولجوء بعض النزلاء للحصول على مأكولات من "الكانتين"، إلا أن قطاع السجون يحرص على صرف 3 وجبات للنزلاء يوميًا بالمجان.

وتنظم المادة 2 من قرار 691 لسنة 1998مقررات المسجون العادى اليومية بالجرام، والمعدلة بالقرار رقم 468 لسنة 2017.

ووفقًا للوائح المعمول بها، يحصل السجين يوم السبت على الإفطار وهو عبارة عن: "رغيف خبز و50 جرام حلاوة و50 جرام فول"، فيما يحصل فى الغداء على "80 جرام جبنه و300 جرام خضار و5 جرامات صلصة و100 جرام أٌرز و150 جرام خضار طازج و30 جرام زيت و1.5 جرام بصل و6 جرام ملح و0.5 جرام توابل"، وفى العشاء يحصل على "رغيف خبز و40 جرام جبنة"، ويتم تكرار بعض المواد الغذائية فى باقى الأيام من الأسبوع أو استبدالها بمواد أخرى.

ويحصل السجين على اللحوم مرتين أسبوعيًا، وهى عبارة عن "150" جراما يومى الاثنين والخميس، ويحصل على الفاكهة ثلاثة أيام فى الأسبوع "الأحد والاثنين والخميس" بكمية 150 جراما.

ويمكن للسجين الاستعاضة عن مقرر اللحوم بصنف "الفراخ أو البط"، حيث يتم استبدال الـ 150 جرام لحوم بـ 250 جرام "فراخ أو بط"، وتصرف وجبة لحوم مضاعفة فى الأعياد والمناسبات، وتصرف فاكهة مضاعفة للسجناء فى عيد الفطر المبارك.


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