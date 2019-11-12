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فوائد تجعل صدور الدجاج الخيار الأفضل لصحتك

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:00 ص
فوائد تجعل صدور الدجاج الخيار الأفضل لصحتك صدور الدجاج
كتبت هند عادل

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صدور الدجاج هى العنصر الرئيسي في الوجبات الغذائية للعديد من الذين يتناولون الأطعمة الصحية ومتبعي الحميات الغذائية لإنقاص الوزن، لأنه مصدر كبير للبروتين الهزيل ويصفه أخصائيو التغذية دائما للحفاظ على كتلة العضلات والحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي.

ووفقا لتقرير لموقع " verywellfit" فإن 90 جراما من صدور الدجاج الخالية من العظم تحتوي على 2 جرام فقط من الدهون، و46 مليجرام من الصوديوم، و19 جرام بروتين.

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تعد صدور الدجاج مصدرًا جيدًا للبروتين وقليلة الدهون وقليلة الصوديوم، لذلك فهي طعام قليل الكربوهيدرات فمن السهل دمجها في نظام غذائي صحي.

الفوائد الصحية لصدور الدجاج

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صدر الدجاج هو مصدر ممتاز للبروتين قليل الدسم، يساعد البروتين الجسم على الحفاظ على كتلة العضلات ويساعد أيضًا على بناء العضلات للرياضيين.

صدر الدجاج هو أيضًا مصدر جيد جدًا للسيلينيوم والفوسفور وفيتامين B6 والنياسين اعتمادًا على طريقة الطهي التي يتم اعدادها بها، يكون صدور الدجاج منخفضًا أيضًا بشكل طبيعي في الصوديوم.

الطريقة الصحية لطهي صدور الدجاج  
 

تأكد من طهي الدواجن إلى درجة الحرارة الداخلية المناسبة لأغراض سلامة الأغذية، يجب أن يصل الدجاج العظم إلى درجة حرارة داخلية تصل إلى 170 درجة فهرنهايت ، كما يجب التأكد من تنظيف أي سطح تعرض للدجاج النيء، كما يجب حفظ الدجاج في الثلاجة يمكن أيضًا تجميد الدجاج لمدة تصل إلى تسعة أشهر.


صدور الدجاج

فوائد لحم الدجاج

الدايت

الحميه الغذائيه

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