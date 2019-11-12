فريق طبى من مستشفى أرمنت لخدمة الآلاف من المحتفلين بمولد مارجرجس بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور أحمد بسيونى، مدير عام مستشفى أرمنت التخصصى غربى محافظة الأقصر، أنه يتابع أولاً بأول عمل الفريق الطبى المنتدب من المستشفى للعمل فى مستشفى دير مارجرجس بجبل الرزيقات، وذلك لخدمة أبناء الكنيسة المحتفلين بالمولد السنوى للشهيد العظيم مارجرجس والتى انطلقت أمس الإثنين، وتستمر حتى يوم 17 نوفمبر الجارى.

وأضاف مدير عام مستشفى أرمنت التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أنه زار دير مارجرجس مع انطلاق الاحتفالات رسمياً برفقة وفد مكون من كل من الدكتور عبد الرحمن أحمد نائب مدير المشتشفى، ومدير الصيدلية، والدكتور محمد الأمير مدير الأقسام الداخلية، وحسن أحمد مدير العلاقات العامة والتسويق، وأيمن النادى مدير شئون العاملين، ومنتصر محمد المدير المالي، وذلك لتقديم التهنئة لقيادات الإحتفالات بقدوم المولد السنوى الذى يحضره عشرات الآلاف من أبناء الكنيسة بمحافظات مصر المختلفة.

وأوضح الدكتور أحمد بسيوني، أن المستشفى المنشأة داخل دير مارجرجس تم تجهيزها على أعلى مستوي، وقدمت مستشفى أرمنت لها فريق من الأطباء المنتدبين لتغطية فترة الإحتفالات داخل الديري، والذين من المقرر أن يتواجدوا حتى يوم الإثنين المقبل بعد نهاية الاحتفالات بـ24 ساعة لخدمة كافة ضيوف المحافظة، مؤكداً على أنه سيقوم بالمرور على المستشفى داخل الدير طوال أيام الاحتفالات بصفته المشرف الطبى على الإحتفال، للتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية بصورة جيدة لجميع المحتفلين من أبناء الكنيسة.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، أمس الاثنين، الإنطلاق الرسمى لمولد دير مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غربى المحافظة، وذلك بمشاركة الآلاف من أبناء الكنيسة ولمدة 7 أيام تنتهى فى يوم 17 نوفمبر الجارى، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة من رجال مديرية أمن الأقصر والحماية المدنية لتحقيق أفضل خدمات لتأمين المحتفلين بالمولد السنوي، ومن المقرر أن تشهد احتفالات الأيام السبعة بدير مارجرجس بجبل الرزيقات، فعاليات "الزفة" و"طواف الشمامسة" بصورة يومية فى تمام الساعة 2 ظهراً، كما تقرر أن تقوم الليلة الختامية للاحتفالات يوم السبت 16 نوفمبر مساءاً فى قلب الدير بحضور الآلاف من المحبين من شعب الكنيسة، كما تشهد فعاليات المولد طوال الأيام السبعة تقديم الترانيم والأناشيد والعظات اليومية للاباء المطارنة و الأساقفة والآباء الكهنة داخل الدير.