غدا .. مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 150 عاما على قناة السويس

ويفتتح المؤتمر الدكتور مصطفي الفقي ،وسفير فرنسا بمصر ستيفان روماتيه ورئيس جمعية ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس تيري شمبول ،ومديرة مركز الدراسات السكندرية ماري دومينيك نينا و ذللك تأكيدًا على دور مكتبة الإسكندرية الرائد بين المؤسسات المهتمة بتوثيق التراث، وتسليط الضوء على واحدة من أهم القنوات الملاحية في العالم، حيث يتضمن المؤتمر تقديم نتائج (برنامج الذكريات الشفهية لقناة السويس ) بمصر.

وقد قام كلاً من فيليب جوتارد (الذي تولي رئاسة عدة جامعات فرنسيه )،وأرنو راميار دي فورتانييه الرئيس السابق لجمعية أصدقاء فرديناند ديليسيبس وقناة السويس ، بتسجيل 50 لقاء باللغتين العربية والفرنسية مع عدد من كبار المديرين والفنيين والعمال المصريين والفرنسيين واليونانيين في عده أماكن منها القاهرة ،بورسعيد ،الإسكندرية ،اثيناوباريس.