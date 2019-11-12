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غدا .. مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 150 عاما على قناة السويس

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:18 م
غدا .. مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 150 عاما على قناة السويس قناه السويس - أرشيفيه
الإسكندرية جاكلين منير

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ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع رابطة مقتنيات فرديناند ديليسيبس وقناة السويس مؤتمر (قناة السويس..مكان الذكريات)؛ بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس (1869-2019)، في قاعة الوفود بقاعة المؤتمرات الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء الموافق 13 نوفمبر  .

ويفتتح المؤتمر الدكتور مصطفي الفقي ،وسفير فرنسا بمصر ستيفان روماتيه ورئيس جمعية ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس تيري شمبول ،ومديرة مركز الدراسات السكندرية ماري دومينيك نينا و ذللك تأكيدًا على دور مكتبة الإسكندرية الرائد بين المؤسسات المهتمة بتوثيق التراث، وتسليط الضوء على واحدة من أهم القنوات الملاحية في العالم، حيث يتضمن المؤتمر تقديم نتائج (برنامج الذكريات الشفهية لقناة السويس ) بمصر.

وقد قام كلاً من فيليب جوتارد (الذي تولي رئاسة عدة جامعات فرنسيه )،وأرنو راميار دي فورتانييه الرئيس السابق لجمعية أصدقاء فرديناند ديليسيبس وقناة السويس ، بتسجيل 50 لقاء باللغتين العربية والفرنسية  مع عدد من كبار المديرين والفنيين والعمال المصريين والفرنسيين واليونانيين في عده أماكن منها القاهرة ،بورسعيد ،الإسكندرية ،اثيناوباريس.

 

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

قناة السويس

جمعية فرديناند ديليسيبس

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