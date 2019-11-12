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عميد "أداب كفر الشيخ": سنطبق أول اختبار إلكترونى للمكفوفين بالكلية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:30 ص
عميد "أداب كفر الشيخ": سنطبق أول اختبار إلكترونى للمكفوفين بالكلية أحمد الصاوى أول كفيف يدير مركز للمكفوفين
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد الدكتوروليد البحري، عميد كلية الأداب جامعة كفر الشيخ، أن أحمد الصاوي، مدير مركز التطوير التكنولوجى للمكفوفين بالكلية، كأول كفيف يدير مركز تكنولوجى، تمكن من تدريب 80% من الطلاب المكفوفين على أداء الامتحانات الكترونياً، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تدريب بقية الطلاب والطالبات خلال أيام .

وأضاف البحيري، لـ"اليوم السابع": سيؤدى طلاب وطالبات الكلية المكفوفين الإحتبارات الالكترونية خلال الترم الأول هذا العام، لتكون التجربة الأولى والفريدة من نوعها فى الجامعات المصرية والجامعات العربية وفى الشرق الأوسط، مؤكداً أن الجامعات المصرية بدأت فى تطبيق التجربة فى كليات الطب، ولكن أن يتم تطبيقها بكلية نظرية مع فئة محددة أمر لم يكن يتوقع.

وأوضح أن صاحب الفضل بعد الله سبحان وتعالى، أحمد الصاوى، مدير مركز التطوير للمكفوفين، وهو أول كفيف يدير مركزاً للمكفوفين بالجامعات المصرية، مؤكداً أنه شاب طموح تمكن من تحويل الكتب والمحاضرات للغة بريل تخدم المكفوفين ويتم طباعتها بالمركز، كما تمكن من تعليم المبصرين لغة برايل، وتمكن من كتابة أول كتاب عن مستشفى الجامعة بلغة برايل، وكتابة الجزء الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة بالدستور المصرى بلغة بريل .

وأشار إلى أن  الصاوى شاب قهر المستحيل، يتمكن من اصلاح جميع أجهزة الكومبيوتر والحاسب الألى بالجامعة، إضافة لتميزه فى التعامل مع العالم الافتراضى بصورة يعجز عنها المبصرون.


كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

لغة برايل

مبصرين

اختبارات

عالم افتراضى

اليوم السابع بلس

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