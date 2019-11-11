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صور.. قصة كفيف يصلح أجهزة الحاسب الآلى فى كفر الشيخ.. تعرف عليها

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:04 م
صور.. قصة كفيف يصلح أجهزة الحاسب الآلى فى كفر الشيخ.. تعرف عليها احتفال كلية الآداب جامعة كفر الشيخ باليوم العالمى للإعاقة والعصا البيضاء
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال الدكتور وليد البحرى، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، إن أحمد الصاوى نموذج يحتذى به من ذوى الاحتياجات الخاصة، فهو من أوائل ذوى البصيرة فى إنشاء وإدارة مركز للتطور التكنولوجى للمكفوفين، ويقوم بصيانة الأجهزة بجميع مراكز التكنولوجيا بالجامعة.

 

جاء ذلك خلال احتفال كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، باليوم العالمى للإعاقة والعصا البيضاء، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور وليد البحيرى، عميد كلية الآداب، والدكتور خالد الطلى، وكيل كلية الآداب، والدكتور أحمد شلبى، أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس، وأحمد الصاوى، مدير المركز التكنولوجى للمكفوفين .

 

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الله وهب ذوى البصيرة مواهب متعددة والدليل على ذلك أنهم أكثر فئة تجلب جوائز على مستوى العالم لمصر، لأنه يمتلكون إبداعات وقدرات لا توجد لدى الآخرين .

 

وأضافت وكيل تعليم كفر الشيخ، أن ما تقدمه القيادة السياسية لذوى الاحتياجات الخاصة وكل مؤسسات الدولة مسخرة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ كل أفكار وإبداعات جديدة، مؤكدة أن الغد أفضل، ولابد أن يكون لدينا الأمل والرضا القضاء الله وقدره، فالابتسامة تولد الابتسامة والأمل يولد الأمل، مؤكدًا أن طلاب وطالبات مدرسة النور بكفر الشيخ حققوا 37 ميدالية "ذهب وفضة وبرنزى"على مستوى الجمهورية فى الإعاقات السمعية والفكرية .

 

وتخلل الاحتفال عددا من الفقرات قدمها طلاب وطالبات مدرسة النور بكفر الشيخ، وكرم نائب رئيس الجامعة، وعميد كلية الآداب، الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتربية والتعليم بكفر الشيخ، و50 من طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ وطلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين.

وأكد أحمد الصاوى، أنه يجب على المؤسسات الحكومية مع ذوى الاحتياجات الخاصة بالعقل لا بالقلب، وناشد زملاءه بالاجتهاد والبحث العلمى، وطالبهم بإعداد العدة لمواجهة المستقبل خاصة أننا فى عالم يجب أن يتحلى كل من ذوى الاحتياجات الخاصة بالعلم نظرًا للتقدم الكبير الذى يشهده العالم .


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

كلية الاداب

جامعة كفر الشيخ

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