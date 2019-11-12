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علاج الانيميا حسب نوعها بطرق عديدة منها المكملات الغذائية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:00 ص
علاج الانيميا حسب نوعها بطرق عديدة منها المكملات الغذائية الأنيميا
كتبت فاطمة خليل

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الأنيميا أو فقر الدم من الأمراض الشائعة والتى يكون لديك فيها مستويات منخفضة من خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين، حيث يحمل الهيموجلوبين الأكسجين داخل خلايا الدم الحمراء، التي توزع الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ولأنه غني بالحديد، يعطي الهيموجلوبين الدم أيضًا لونه الأحمر، فى هذا التقرير نتعرف على علاج الانيميا، وفقاً لموقع" radiologyinfo".

علاج الانيميا 2
علاج الانيميا 

ما هى الأنيميا
 

فقر الدم أو الأنيميا هى حالة لا يحتوي فيها دمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين، وهناك العديد من أشكال الأنيميا، تشمل:

-فقر الدم بسبب نقص الحديد ينتج من انخفاض مستويات الحديد في دمك، وفي كثير من الأحيان ، يكون السبب هو فقدان الدم (الأكثر شيوعًا عن طريق الحيض الشديد أو النزيف في الجهاز الهضمي).

-فقر الدم بسبب نقص الفيتامينات، بسبب انخفاض مستويات الفيتامينات C ، B-12 ، أو حمض الفوليك.

-فقر الدم اللا تنسجي، والذي يحدث عندما يفشل نخاع العظم في إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.

-فقر الدم الانحلالي ، وهي حالة يقوم فيها الجسم بتدمير خلايا الدم الحمراء قبل الأوان.

-فقر الدم المنجلي، وهو اضطراب وراثي يتميز بخلايا دم حمراء غير طبيعية على شكل هلال.

-الثلاسيميا، اضطراب وراثي، حيث يدمر شكل غير طبيعي من الهيموجلوبين خلايا الدم الحمراء قبل الأوان.

-فقر الدم يختلف في الشدة والمدة، لأن فقر الدم له سبب أساسي، فإن التشخيص والعلاج الفوري مهمان للغاية.

علاج الانيميا 1
علاج الانيميا 

اعراض الانيميا
 

الأعراض الشائعة لفقر الدم تشمل التعب، والتهيج، والصداع، وصعوبة التركيز، قد يكتشف طبيبك انخفاض مفاجئ في ضغط الدم عند الوقوف.

سيوفر اختبار الدم تعدادًا لخلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية، إذا كنت تعانين من فقر الدم، فقد تحدد المزيد من الاختبارات نوعه وما إذا كان لديه سبب خطير. قد تشمل هذه الاختبارات:

علاج الانيميا
 

يعتمد العلاج على تشخيصك المحدد للأنيميا وشدة حالتك، سيقوم طبيبك بتكييف هذه العلاجات لتشخيصك،  التشخيصات المختلفة وعلاجاتها قد تشمل:

-فقر الدم بسبب نقص الحديد- مكملات الحديد، الأدوية، نقل الدم، الجراحة، أو حتى علاج السرطان.

-فقر الدم بسبب نقص فيتامين ما - حقن فيتامين ب 12 ومكملات حمض الفوليك قد تكون علاجاً للأنيميا.

-فقر الدم المرتبط بالأمراض المزمنة - علاج المرض الأساسي أو نقل الدم أو حقن الهرمونات الاصطناعية لزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء.

-فقر الدم اللاتنسجي - الأدوية ونقل الدم لتعزيز مستويات خلايا الدم الحمراء.

-فقر الدم المتعلق بالمناعة الذاتية- أدوية لقمع الجهاز المناعي.

-فقر الدم المرتبط بمرض نخاع العظم – يكون علاج الأنيميا بالأدوية أو العلاج الكيميائي أو زرع نخاع العظم.

-فقر الدم الانحلالي – يكون علاجه إزالة الطحال، وأدوية لقمع الجهاز المناعي، أو نقل الدم ، أو تصفيته.

-فقر الدم المنجلي – يكون علاجه بالأدوية والأكسجين ونقل الدم ومكملات حمض الفوليك والمضادات الحيوية وزرع نخاع العظم.

-الثلاسيميا – وعلاجها يشمل: عمليات نقل الدم، مكملات حمض الفوليك، إزالة الطحال، أو زرع نخاع العظم.

 


علاج الانيميا

الانيميا

علاج فقر الدم

علاج انيميا الحديد

انيميا الحديد

انيميا نقص الحديد

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