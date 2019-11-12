علاء عز بقمة مصر الاقتصادية: 22 مشروعا جديدا بـ118مليون يورو بالقطاعات الواعدة

كتب: أحمد يعقوب - عبد الحليم سالم - هبة السيد - مدحت عادل - أحمد حسن - هانى الحوتى - إسلام سعيد .. تصوير : حسين طلال - كريم عبد العزيز

كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هناك برامج عدة تصل إلي 118 مليون يورو، فى قطاعات اقتصادية مختلفة تصل لحوالي 22 مشروع، تهدف إلي تطور وتعزيز القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وأضاف عز خلال جلسة الصناعة والتصدير خلال قمة مصر الاقتصادية، أن هناك محاور رئيسية لابد العمل عليها لإيجاد تنمية صناعية، أولاها زيادة القيمة المضافة فى الصناعات المختلفة، وتعميق المكون المحلى، وثالثا التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف عن تدشين مشروع للربط الاليكتروني بين القطاعات التصنيعية المختلفة، عبر القطاعات المغذية والصناعات المكلمة، لافتاً إلى الترويج لفكرة التصنيع لدى الغير بهدف تشغيل المصانع بصورة أكثر فعالية، بحيث تعمل هذه المصانع لورديتين وليس فترة عمل واحدة.

وأكد علاء عز، أن هناك 2.8 مليار مستهلك يمكن للتصدير إليهم عبر مصر، وهو ما يمكن أن نستغله للترويج للاستثمار في مصر، وحققنا استفادة كبيرة من الحرب التجارية، عبر استقطاب الشركات التي عجزت عن الدخول لهذه الأسواق.