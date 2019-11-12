علاء عابد لأسوشيتدبرس: مزاعم سوء معاملة محمد مرسى محاولة لتشويه سمعة الحكومة

كتبت ريم عبد الحميد

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المزاعم المتعلقة بسوء معاملة محمد مرسى فى السجن قبل وفاته، ليست إلا محاولة لتشويه سمعة الحكومة.

وفى مقابلة مع وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، قال علاء عابد إنهم يتحدثون عن محمد مرسى ويحاولون أن يقولوا للعالم بطريقة أو بأخرى أن مرسى مات بسبب ظروف السجن، إلا أنه زار مرسى عدة مرات، وكان يمكث فى غرفة كبيرة، وكان لديه كل الأدوية الخاصة به والغذاء والمشروبات وكل شىء احتاجه.

جاءت تصريحات عابد ردا على مزاعم وردت بتقرير للأمم الأمتحدة بأن وفاة مرسى كان سببها الأوضاع داخل السجون المصرية.