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علاء عابد لأسوشيتدبرس: مزاعم سوء معاملة محمد مرسى محاولة لتشويه سمعة الحكومة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:22 م
علاء عابد لأسوشيتدبرس: مزاعم سوء معاملة محمد مرسى محاولة لتشويه سمعة الحكومة النائب علاء عابد
كتبت ريم عبد الحميد

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أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المزاعم المتعلقة بسوء معاملة

محمد مرسى

فى السجن قبل وفاته، ليست إلا محاولة لتشويه سمعة الحكومة.

 

وفى مقابلة مع وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، قال علاء عابد إنهم يتحدثون عن محمد مرسى ويحاولون أن يقولوا للعالم بطريقة أو بأخرى أن مرسى مات بسبب ظروف السجن، إلا أنه زار مرسى عدة مرات، وكان يمكث فى غرفة كبيرة، وكان لديه كل الأدوية الخاصة به والغذاء والمشروبات وكل شىء احتاجه.

 

جاءت تصريحات عابد ردا على مزاعم وردت بتقرير للأمم الأمتحدة بأن وفاة مرسى كان سببها الأوضاع داخل السجون المصرية.

 

ونظمت الحكومة جولة للصحفيين فى

سجن طرة

أمس الاثنين، مع عدد من الإعلاميين، وخلال الجولة انتقد النائب مصطفى بكرى ما ورد فى تقرير الأمم المتحدة، وقال إن مرسى حصل على معاملة طيبة للغاية، مضيفا أن كل شىء قيل مجرد مزاعم وأكاذيب، وأن الهدف منها سياسى بالأساس.

 


علاء عابد

مصطفى بكرى

وفاة محمد مرسى

سجن طره

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