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و"الشعبة": القرار يهدد تنافسية الصادرات المصرية..

"عفيفي" يطالب وزير التجارة والصناعة بالتدخل السريع ..ليبيا تمنع ادخال السيراميك والرخام براً

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:55 ص
"عفيفي" يطالب وزير التجارة والصناعة بالتدخل السريع ..ليبيا تمنع ادخال السيراميك والرخام براً رخام - ارشيفيه

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طالبت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء بـ اتحاد الصناعات وزير التجارة والصناعة بسرعة التواصل مع الحكومة الليبية بشأن قرارها بمنع صادرات الرخام والسيراميك عبر المنافذ الليبية براً.
 
وقال المهندس شريف عفيفي عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء ورئيس شعبة السيراميك، أن مجلس الوزراء الليبي أصدر قرار رقم "892" لسنة 2019، يقضي بمنع ادخال السيراميك والرخام عبر المنافذ البرية بليبيا وسمح فقط عبر المنافذ البحرية للدولة اعبتارا من الأول من ديسمبر 2019.
 
وأكد "عفيفي"، أن قرار الحكومة الليبية يهدد تنافسية المنتجات المصرية خاصة صادرات الرخام والسيراميك لارتفاع تكاليف الشحن البحري وطول فترة وصول البضائع وكثرة الإجراءات مما يهدد الصادرات المصرية.
 
وأوضح رئيس الشعبة، أن التصدير للسوق الليبي عبر الحدود البرية كانت تتم بنقل البضائع من المخازن المصرية إلي مخازن المورد والمشتري الليبي مباشرة دون اي اعباء مالية اضافية إلا أن القرار الليبي بالتصدير بحراً يتضمن إجراءات معقدة وخطوط نقل عديدة من المخازن المصرية إلي الميناء ثم إلي ميناء بني غازي وبالتالي تحتاج الشحنات إلي حاويات مما يزيد من تكاليف النقل والاعباء المالية وارتفاع اسعار السيراميك والرخام ويهدد من تنافسيتنا فى السوق الليبي.
 
وأكد "عفيفي"، أن أسباب القرار بمنع ادخال السيراميك والرخام براُ إلي ليبيا غير معلوم وسيكون له مردود سلبي على القطاع كله خاصة الرخام والسيراميك، مطالباً وزير التجارة والصناعة وقطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة بالتواصل السريع مع الحكومة الليبية من أجل إيجاد حل لانقاذ الصادرات المصرية.

شعبة السيراميك

غرفة مواد البناء

اتحاد الصناعات

وزير التجارة والصناعة

الحكومة الليبية

صادرات الرخام

رئيس شعبة السيراميك

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