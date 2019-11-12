سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وغائم جزئيا فى البحرين والإمارات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وغائم جزئيا فى البحرين والإمارات طقس الخليج - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد منطقة دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار رعدية فى السعودية، وغائم جزئيا فى الإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، كذلك على أجزاء من منطقتى الحدود الشمالية والرياض، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالى وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الجنوبى والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبى.

السعودية
السعودية

 

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 – 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً.

الإمارات
الإمارات

 

الكويت

ذكرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية فى الكويت، أن طقس اليوم الثلاثاء، سيكون حار نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

أما ليلاً، معتدل والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 06 - 24 كم/ساعة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة.

الكويت
الكويت

 

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى البحرين، اليوم الثلاثاء، سيكون غائما جزئيا أحيانا.

الرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل سرعتها خلال النهار من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة اقدام.

درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 30 %.

البحرين
البحرين

 

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن طقس اليوم صحو إلى غائم جزئيًا على معظم محافظات السلطنة، مع فرص لهطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.

سلطنة عمان
سلطنة عمان

 

 

 


طقس الخليج

الطقس فى الخليج

السعودية

الامارات

الكويت

البحرين

سلطنة عمان

الارصاد الجوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بيراميدز والمصري يترقبان قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية اليوم

بيراميدز والمصري يترقبان قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية اليوم

إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

الصحة: الخط الساخن للتأمين الصحى الشامل مجانى ويعمل على مدار 24 ساعة

الصحة: الخط الساخن للتأمين الصحى الشامل مجانى ويعمل على مدار 24 ساعة

ما هى شروط الترخيص لإنشاء دور الحضانة؟.. القانون يجيب

ما هى شروط الترخيص لإنشاء دور الحضانة؟.. القانون يجيب

تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم بمدارس النيل × 7 معلومات

تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم بمدارس النيل × 7 معلومات

التعليم: الانتهاء من تطوير مناهج 105 مدارس فنية طبقا لاحتياجات سوق العمل

التعليم: الانتهاء من تطوير مناهج 105 مدارس فنية طبقا لاحتياجات سوق العمل

عميد "أداب كفر الشيخ": سنطبق أول اختبار إلكترونى للمكفوفين بالكلية

عميد "أداب كفر الشيخ": سنطبق أول اختبار إلكترونى للمكفوفين بالكلية

4 أسباب وراء انخفاض التضخم السنوى للشهر الخامس على التوالى

4 أسباب وراء انخفاض التضخم السنوى للشهر الخامس على التوالى

إزاى تستخرج بطاقة الرقم القومى؟.. اعرف الأوراق المطلوبة

إزاى تستخرج بطاقة الرقم القومى؟.. اعرف الأوراق المطلوبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة