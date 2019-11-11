طقس الخليج.. سقوط أمطار فى السعودية والإمارات وجو معتدل بالبحرين

كتب محمود رضا الزاملى

تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأثنين، حالة من عدم الاستقرار، حيث تتوقع الارصاد السعودية، هطول أمطار غزيرة، وفى البحرين معتدل وفرص لتساقط أمطار فى الامارات .

وإليكم التفاصيل..

هطول أمطار فى السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على اجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض ,كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالى وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الجنوبى والاوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.





البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون غائماً جزئياً فى البداية ويكون معتدلاً فى وقت لاحق.

الرياح: شمالية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 الى 17 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 2 الى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية.. والصغرى 21 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 % .. والصغرى 30%.





الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب على بعض المناطق تكون ركامية ممطرة أحيانا خاصة شرقا وغربا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب تكون مثيرة للأتربة.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 – 35 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ ساعة أحيانا خاصة مع نشاط السحب .

و الخليج العربي: متوسط الى مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:25 والمد الثانى عند الساعة 00:56 و الجزر الأول عند الساعة 18:47 والجزر الثانى عند الساعة 06:21.

و بحر عمان: متوسط الموج يضطرب خلال نشاط السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 08:22 والمد الثانى عند الساعة 21:44 و الجزر الأول عند الساعة 15:03 والجزر الثانى عند الساعة 22:03