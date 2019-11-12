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ضبط 6 أشخاص من مروجى المخدرات ومتعاطيها بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:06 م
ضبط 6 أشخاص من مروجى المخدرات ومتعاطيها بالبحر الأحمر مخدرات - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكنت أقسام شرطة مديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عدد من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بنطاق أقسام الشرطة المختلفة، بينهم 3 سائقين و3 عاطلين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
كان ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة القبض على المدعو، "بدري ع"،  سائق ومقيم دندرة – قنا، والمدعو " اسلام أ.م"، سائق ومقيم أول الغردقة  وبحوزتهما قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 60 جراما تقريباً، ومبلغ مالي 70 جنيها، وهاتف محمول، وسلاح أبيض "كاتر"، عند  استقلالهما سيارة ملاكي قنا قيادة الأول عند  تواجدهما بشارع الحجاز.
 
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 14487/2019 جنح أول الغردقة، وجاري العرض على النيابة العامة .
 
 كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط المدعو، "محمود. س" عاطل عمل ومقيم ثان الغردقة والسابق اتهامه فى قضيتين وبحوزته 11 قطعة متوسطة الحجم  لجوهر الحشيش المخدر تزن 100 جرام تقريباً – مبلغ مالي 595 جنيها - هاتف محمول عند  تواجده بحي الأمل. 
 
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13835/2019 جنح ثان الغردقة وجاري العرض على النيابة العامة .
 
 وفي نطاق قسم شرطة سفاجا، ضبطت مباحث قسم شرطة سفاجا، المدعو "إبراهيم ب" عاطل، ومقيم - قنا، وبحوزته  قطعتين لجوهر الحشيش المخدر  تزن 200 جرام تقريباً، ومبلغ مالي 4000 جنيه، هاتف محمول، عند استقلاله إحدى حافلات النقل الجماعي بكمين الكيلو 85 سفاجا. 
 
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9711/2019 جنح سفاجا، وجاري العرض على النيابة العامة. 
 
 
وتم ضبط المدعو "حسام. ر" عاطل، ومقيم حي الأشجار - القصير وبحوزته قطعة صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 10 جرامات تقريباً، عند  تواجده بمنطقة الخطارة "دائرة قسم القصير "، بمواجهته بما أسفر عنة الضبط  أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1282 / 2019 إداري القصير، وجاري العرض علي النيابة العامة.
 
من جانبها، قامت وحدة مباحث المرور بحملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدي السيارات  تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت عن ضبط المدعو "سامح م سائق – مقيم قوص - قنا أثناء قيادته سيارة نقل البحر الأحمر، وبمواجهته أقر بتعاطيه المواد المخدرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 14532/2019 جنح  قسم أول الغردقة لسنة 2019 وأخطرت النيابة العامة.
 
 
 

 


البحرالاحمر

الغردقة

مروجي المواد المخدرة

حشيش مخدر

سفاجا

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