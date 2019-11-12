ضبط 4225 هاربًا من أحكام وتحصيل 73104 جنيهات غرامة فى حملة أمنية بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة تنفيذ أحكام مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4225 متهما، منهم 1211 متهما هاربا من أحكام جزئية، و151 متهما هاربا من حكم مستأنف، و2842 هاربا من حكم غرامات، 14 هاربا من حكم مخالفات، وضبط 7 متهمين محكوم عليهم في جناية كما تم تحصيل 73 ألفا و104 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.