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ضبط 357 قضية مخدرات و109 أسلحة نارية خلال حملة مكبرة بالجيزة.. صور

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:08 ص
ضبط 357 قضية مخدرات و109 أسلحة نارية خلال حملة مكبرة بالجيزة.. صور المتهم وبحوزته السلاح المضبوط
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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أعدت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط الخارجين على القانون، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير.
 
أسفرت الحملة التي استمرت عدة أيام عن ضبط 357 قضية مخدرات، ضبط بها كميات كبيرة من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، والهيروين.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 109 أسلحة نارية غير مرخصة، منها 6 بنادق آلية، و12 طبنجة، و83 فرد خرطوش و8 بنادق خرطوش.
 
وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 109 أسلحة بيضاء، وتنفيذ 71786 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 25918 مخالفة مرورية، و504 قضايا تموينية متنوعة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
 
عع
 
المتهم وبحوزته السلاح المضبوط

حملة أمنية لإزالة الإشغالات (2)
حملة أمنية لإزالة الإشغالات (2)

حملة أمنية لإزالة الإشغالات (3)
حملة أمنية لإزالة الإشغالات (3)

حملة أمنية لإزالة الإشغالات (4)
حملة أمنية لإزالة الإشغالات (4)

ضبط مخزن
ضبط مخزن

 


حملة أمنية

اسلحة نارية

مواد مخدرة

تنفيذ أحكام

أمن الجيزة

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