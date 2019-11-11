أمن الجيزة يشن حملة لإعادة الانضباط بشارع عثمان محرم بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية ، بشارع عثمان محرم بالطالبية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، وحائزى الأسلحة والمواد المخدرة، ورفع التعديات التي تتسبب في إعاقة حركة السير.

أسفرت الحملة عن ضبط قضيتين مخدرات، وسلاحين أبيض، وسلاح نارى غير مرخص، بالإضافة إلى تنفيذ 73 حكما قضائيا، وضبط 3 مشتبه بهم.

كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 32 حالة تعدي وإشغال طريق، خاصة بالباعة الجائلين، والمقاهي والمحلات التجارية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.