ضبط 12 مشتبها بهم وإزالة تعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لإعادة الانضباط للمنطقة الأثرية في الهرم، وضبط الخارجين عن القانون.

أسفرت الحملة عن ضبط 12 مشتبها بهم، و3 بائعين متجولين ومتسولين، بالإضافة إلى إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير.

كما أسفرت حملة تموينية عن تحرير 68 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.