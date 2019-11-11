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ضبط 7 مشتبه بهم وإزالة اشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:33 ص
ضبط 7 مشتبه بهم وإزالة اشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم رفع الاشغالات ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نفذت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية، لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة

الاشغالات

والتعديات التي تعوق حركة السير، بالمنطقة الأثرية بالهرم.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 بائعين متجولين، وضبط 7 مشتبه بهم، و3 متسولين، وتنفيذ حكم قضائي.

وشارك ضباط شرطة المرافق في الحملة، حيث تم إزالة 88 مخالفة تعدي وإشغال طريق، خاصة بأوتاد وسلاسل حديدية، ومخالفات مقاهي وباعة متجولين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت نيابة الهرم التحقيق.

 


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أمن الجيزة

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