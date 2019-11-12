سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط هارب من حكم بالسجن لمدة 3 سنوات وتنفيذ 420 حكما بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:49 م
ضبط هارب من حكم بالسجن لمدة 3 سنوات وتنفيذ 420 حكما بالبحر الأحمر حمله امنيه - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر من ضبط المدعو "مصطفي ع" والمطلوب التنفيذ عليها فى القضية رقم 7725/ 2014 جنايات قسم ثان الغردقة، والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامه 10 ألاف جنيه.

كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط 77 جنح حبس جزئى، و 25 حكم جنح حبس مستأنف، و 269 حكم جنح غرامات جزئية، و20 حكم جنح غرامات مستأنف، و28 مخالفات بإجمالى 420 حكما.

كذلك تم ضبط وإحضار المدعو " علي.ع" عاطل  ومقيم  – ثان الغردقة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6278/ 2019 جنح ثان الغردقة "سرقة "، والسابق اتهامه فى 20 قضية أخرهم القضية رقم 13479/2019 جنح ثان الغردقة "مشاجرة".

جارى اتخاذ اللازم، والعرض على النيابة العامة.

 

 


البحرالاحمر

الغردقة

تنفيذ الاحكام

هاربين من احكام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المعارضة القطرية: انتشار الخمور ونوادى الجنس بالدوحة وسيلة تميم لجذب الشباب

المعارضة القطرية: انتشار الخمور ونوادى الجنس بالدوحة وسيلة تميم لجذب الشباب

هاشتاجات الإخوان.. أفاعى الجماعة الإرهابية تبث سمومها فى جسد مصر.. كاريكاتير

هاشتاجات الإخوان.. أفاعى الجماعة الإرهابية تبث سمومها فى جسد مصر.. كاريكاتير

تقارير إنجليزية: محمد صلاح يغيب عن مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

تقارير إنجليزية: محمد صلاح يغيب عن مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة