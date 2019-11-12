ضبط هارب من حكم بالسجن لمدة 3 سنوات وتنفيذ 420 حكما بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر من ضبط المدعو "مصطفي ع" والمطلوب التنفيذ عليها فى القضية رقم 7725/ 2014 جنايات قسم ثان الغردقة، والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامه 10 ألاف جنيه.

كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط 77 جنح حبس جزئى، و 25 حكم جنح حبس مستأنف، و 269 حكم جنح غرامات جزئية، و20 حكم جنح غرامات مستأنف، و28 مخالفات بإجمالى 420 حكما.

كذلك تم ضبط وإحضار المدعو " علي.ع" عاطل ومقيم – ثان الغردقة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6278/ 2019 جنح ثان الغردقة "سرقة "، والسابق اتهامه فى 20 قضية أخرهم القضية رقم 13479/2019 جنح ثان الغردقة "مشاجرة".

جارى اتخاذ اللازم، والعرض على النيابة العامة.