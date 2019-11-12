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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:41 م
خالد صلاح
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ضبط نصف طن دقيق بلدى قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:12 م
ضبط نصف طن دقيق بلدى قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم الدقيق المضبوط
الفيوم - رباب الجالى

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شنت مديرية التموين بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة مكبرة لضبط الأسعار ومنع تهريب السلع المدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وتمكنت الحملة من ضبط نصف طن دقيق مدعم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت حملة برئاسة المهندس يعقوب كمال مدير إدارة بندر الفيوم أول والمهندس سليمان داود مخيمر رئيس الرقابه، وتمكنت الحملة من ضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم ومخصص للمخابز، بناحية الحادقه، وتم تحرير محضر برقم 965 جنح أمن دولة طوارئ قسم الفيوم أول،وتم تحرير محاضر أخرى بدون ترخيص للمخابز السياحيه والتجار التموينين ونقص وزن، وعدم إعلان أسعار ومواصفات وعدم نظافه أدوات العجن،وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

 

 


الفيوم

حملة تموينية بالفيوم

ضبط دقيق مدعم

ناحية الحادقة

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