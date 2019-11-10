ضبط سيارة محملة بـ2 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى ضبط سيارة نقل محملة بكمية 2 طن دقيق مدعم مخصص للمخابز، وذلك قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء فى منطقة البعيرات بمدينة القرنة غربى محافظة الأقصر.

وقال الدكتور تامر صلاح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال جولته بمنطقة البعيرات لتفقد العمل فى خدمة المواطنين وتجهيز ركز خدمة المواطنين المطور بالمنطقة، لاحظ سيارة محملة بأجولة الدقيق المدعم وتمت مطاردتها وتوقيفها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم تجاه الواقعة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، أن جميع الضبطيات من الدقيق المدعم التى تكون مهربة للسوق السوداء، هى تصرفات ناتجة عن ترك المواطنين بطاقاتهم التموينية لدى المخابز من أجل الحصول على الدقيق بدلاً من الخبز، وهوا ما يعرضهم للضرر ووقف بطاقاتهم حال ضبطها فى المخابز لمخالفتهم للقانون والتعليمات بعدم ترك بطاقاتهم لدى المخابز.

وكان قد قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، على مدار الأيام الماضية جولات مرور مفاجئة على مطحن الأقصر برفقة رجال إدارة الصيانة بالمديرية، وذلك لمتابعة العمل داخل المطحن لتقديم أفضل خدمات للمخابز والمواطنين فى الحصول على رغيف خبز متكامل ومطابق للمواصفات، وبذلك بناءاً على توجيهات الدكتور وزير التموين، ومحافظ الأقصر، وقال الدكتور تامر صلاح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تنظيم جولات متكررة على كافة مواقع خدمات المواطنين بالمطحن والمخابز لتحقيق أفضل خدمات للأهالي، حيث تم بجولة المطحن أخذ عينات من الدقيق والقمح والنخالة لعرضها على معامل التحليل، بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات.