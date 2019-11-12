ضبط مخابز ومحلات مخالفة بمركز ومدينة أجا فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين، من تحرير 8 محاضر لعدد من المنشآت الغذائية المخالفة، وذلك عقب توجيه جيلان طلعت الفيشى مديرة إدارة تموين أجا بتكثيف الحملات التموينية لضبط المخالفين.

وتم شن حملة بإشراف يحيى محمد السيد رئيس قسم الرقابة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين بإدارة ميت غمر، وتم ضبط وتحرير محضر ضد مخبز "هدير.ن.م" بقرية ميت العامل لعدم وجود قائمة بيانات، وتحرير محضر رقم 583 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "وائل.م.ا.م" صاحب محل بقالة بمدينة أجا لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر رقم 584 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "إيهاب .م.ا.ح" صاحب مكتبة بمدينة أجا لعدم الإعلان عن الأسعار.

ومحضر رقم 20599 لسنة 2019 جنح أجا ضد محمد.ن.ا.ع صاحب محل مستحضرات تجميل بأجا لعدم الترخيص، ومحضر رقم 20600 جنح أجا ضد "وائل .ال.م.ال" صاحب محل بقالة بأجا لعدم وجود شهادة صحيه، ومحضر رقم 587 لسنة 2019 جنح اجا أمن دولة طوارئ ضد "أحمد.ع.س.ع" صاحب مخبز حلوى من عجين بأجا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر رقم 20705 لسنة 2019 جنح أجا ضد "زكريا .م.ع.ال" صاحب عصارة قصب بأجا لعدم وجود شهادة صحية ، ومحضر رقم 20706 جنح اجا ضد "محمود.ن.م.م.س" صاحب مخبز سياحى بأجا بدون ترخيص.

وفى سياق منفصل، وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على إعادة فتح وتشغيل صيدليتين بمساكن الشناوي بالمنصورة، والتي صدر لها قرار غلق بتاريخ 8/7، وبقرية السرس التابعة لمركز السنبلاوين وصدر قرار غلقها بتاريخ 9/29،وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الفتح والتشغيل.

وأكد محافظ الدقهلية على أننا نعمل من أجل المواطن أينما كان موقعه وأننا لا ننحاز ضد أحد او نتخذ قرارات عشوائية بل نتخذ ما فيه صالح المواطنين سواء كانوا أصحاب منشآت أو مترددين عليها فدورنا الحفاظ على سلامة المواطنين والتأكد من عمل مختلف المنشآت وفقا للإجراءات القانونية.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقرير إدارة التفتيش الصيدلي والذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة والذي أشار إلى إعادة المرور على الصيدليتين المشار إليهما بناءا على طلب اصحابهما ،وتبين تعيين مدير صيدلي في كلا الصيدليتين.