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صينى يختلف مع رفاقه فى وجهات النظر "فولعوا فيه".. فيديو

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:36 م
صينى يختلف مع رفاقه فى وجهات النظر "فولعوا فيه".. فيديو حرق رجل بالصين
كتبت _ أميرة عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية للتليفزيون الصينى "CGTN " مقطع فيديو لإشعال النيران فى رجل من قبل رفاقه أثناء مشادة كلامية بينهم.

 

وقال الحساب الرسمى لتليفزيون الصين فى تغريدة على موقع تويتر: مجموعة من مثيري الشغب يسكبون سائل قابل للاشتعال ويضرمون النار في رجل يختلف معهم في هونج كونج.

 

وأكدت الشرطة فى بيان لها أن الرجل أصيب بحروق شديدة ولا يزال في غيبوبة و تم تصنيف القضية على أنها محاولة قتل وقد قدمت الشرطة أرقام الخط الساخن وتشجع السكان على تقديم المعلومات عن الواقعة.

 

 


التليفزيون الصينى

CGTN

اشعال النيران فى رجل بالصين

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