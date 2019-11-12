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صور.. محافظ كفر الشيخ يسلم 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجاً بقرية الشهابية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:13 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يسلم 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجاً بقرية الشهابية محافظ كفر الشيخ أثناء تسليم المنازل للأسر الأكثر احتياجاً
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أطلق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، واللواء عزالدين صالح عبد الرشيد، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، اليوم الثلاثاء، فعاليات تسليم 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجاً بقرية "الشهابية" الذى تقوم به الشركة المصرية للرمال السوداء.

جاء ذلك بحضور اللواء عزالدين صالح عبد الرشيد، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، واللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدى الطويل، مدير عام الشركة المصرية للرمال السوداء، والعميد طارق راغب، المدير العام الإدارى لمشروع الرمال السوداء بالبرلس، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن وعدد من قيادات الشركة المصرية للرمال السوداء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

 

محافظ كفر الشيخ أثناء تسليمة المنازل للأسر (2)
محافظ كفر الشيخ أثناء تسليمة المنازل للأسر 

 

محافظ كفر الشيخ أثناء تسليمة المنازل للأسر (3)
محافظ كفر الشيخ أثناء تسليمة المنازل للأسر

 

محافظ كفر الشيخ أثناء تسليمة المنازل للأسر (4)
محافظ كفر الشيخ أثناء تسليمة المنازل للأسر 
 
محافظ كفر الشيخ أثناء تسليمة المنازل للأسر (5)
محافظ كفر الشيخ أثناء تسليمة المنازل للأسر

 

 

كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

منازل للاسر الاكثر احتياجاً

قرية الشهابية

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