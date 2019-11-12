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صور .. محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:51 م
صور .. محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء محافظ كفر الشيخ ورئيس الشركة المصرية للرمال السوداء
كفر الشيخ – محمد سليمان

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استقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، اللواء عزالدين صالح عبد الرشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، بديوان عام المحافظة، لتسليم 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا بقرية " الشهابية " الذى تقوم به الشركة المصرية للرمال السوداء.

كما سيتم افتتاح المرحلة الأولى لمشروع استخلاص ركائز المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بغليون، وتفقد المصنع الأول لفصل الرمال السوداء بشرق البرلس على مساحة 80 فداناً، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام، وعدد من قيادات الشركة المصرية للرمال السوداء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ ورئيس شركة الرمال السوداء (1)
محافظ كفر الشيخ ورئيس شركة الرمال السوداء

 

محافظ كفر الشيخ ورئيس شركة الرمال السوداء (3)
محافظ كفر الشيخ ورئيس شركة الرمال السوداء

 


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

تطوير منازل الاسر الاكثر احتياجاً

قرية الشهابية

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