محافظ كفرالشيخ :إنشاء قاعدة بيانات للقيادات التنفيذية

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،إنه قرر إنشاء قاعدة بيانات للقيادات التنفيذية والاشرافية بالديوان العام والوحدات المحلية ،ومديريات الخدمات العاملة بمحافظة كفرالشيخ، أن قاعدة البيانات الجديدة تتضمن ملىء نموذج موحد بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بالقيادات التنفيذية والاشرافية ،بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات العاملة بالمحافظة، بإشراف مديريات الخدمات والوحدات المحلية وتنمية الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له ،أن قاعدة البيانات ستساعد فيما بعد في اختيار المرشحين للمناصب القيادية بالمحافظة خاصة الفئات الشبابية المختلفة، طبقا لاحتياجات المحافظة، وتوحيد نموذج بواسطة مركز المعلومات ،ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام والذي سيتولي تحديث البيانات من خلال إدارة الموارد البشرية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه ناقش المشروعات والخدمات للقري الأكثر احتياجا الذي يقوم بها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط وتضم كلا من " قرية صندلة بمدينة كفرالشيخ، وقرية الفقهاء القبلية فى مدينة سيدى سالم، و قرية ابودراز فى مدينة فوة، وقرية 75 المنصور بمدينة الحامول، وقرية الروس بمدينة مطوبس"، لتنمية وتطوير هذه القرى إجتماعياً وإقتصادياً وعمرانياً، ويتضمن رصف القري وربطها بأقرب طريق رئيسي، وإنشاء مجمع إداري لجميع الخدمات الإدارية بالقري ورفع كفاءة شبكة الكهرباء.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استكمال أعمال تطوير القرى وتذليل كافة العقبات أمام مشروع النهوض بالقري الأكثر احتياجا، لافتا أن قرى المحافظة قد شهدت تطويرا كبيرا خلال الفترة الماضية، ومازال العديد منها يحتاج إلي المزيد من المشروعات الجديدة لدعم المرافق والخدمات المقدمة للأهالي.