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صور.. محافظ بنى سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى من تطوير كورنيش النيل

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:30 م
صور.. محافظ بنى سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى من تطوير كورنيش النيل محافظ بنى سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل
بنى سويف - هانى فتحى

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تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف سير الأعمال بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة الجزء العلوي من الكورنيش بطول كيلو متر بداية من مركز مؤتمرات الجامعة بشارع عبد السلام عارف حتى شارع الروضة، وتم خلالها توسعة الطريق من خلال إزالة التعديات على جانبي الطريق وإعادة تخطيط تصميم الأرصفة، وتشمل أيضا تنفيذ أعمال رصف وتركيب أعمدة انارة ديكورية ،وتجميل الجزيرة الوسطى.

 

واستمع المحافظ من المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق لعرض موجز عن سير العمل بالمشروع ، والذي أكد أن أعمال المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء،مشيرا  إلى تم تركيب أعمدة إنارة والبدء في أعمال الرصف ،وتم تنفيذ تصميم جمالي بميدان شارع الروضة،مع خلق محاور مرورية جديدة لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

 

وشدد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة الأعمال للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الجزء العلوي من منطقة الكورنيش ، والتي ستشمل المنطقة العلوية بالكامل:طريق سليمان متولي حتى مزلقان الشلال بطول 5 كم،وتتضمن كافة الأعمال المنفذة في المرحلة الأولى، مؤكدا على أن تطوير الكورنيش واضفاء الشكل الحضاري وتحويله لمتنفس يليق بالمواطن السويفي

 

جدير بالذكر أن مشروع كورنيش النيل قد وضعه المحافظ المستشار هاني عبد الجابر ضمن أولويات الخطة التنموية للمحافظة،ويتم تنفيذه على مرحلتين رئيسيتين وتشمل:تطوير الجزء العلوي من الكورنيش كمرحلة أولى أساسية  تتضمن تطوير أعمال إزالة التعديات التى كانت على الكورنيش أمام المحال التجارية، وإجراء بعض التوسعات، وبالتالى زيادة عرض الطريق ليصبح ثلاثين مترًا فى الاتجاهين، فيما تشمل المراحل التالية  تنفيذ تصميم للتطوير الشامل وتحويل الكورنيش الى منطقة حضارية ومتنفس للمواطنين يحتوي على خدمات متكاملة ، مثل تنفيذ ممشى علوى وسفلى على النيل مباشرة،وبه جزء للمشاة وآخر للدراجات، ومسرح مكشوف بالجزيرة

 

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بنى سويف

كورنيش النيل

محافظ بنى سويف

تطوير كورنيش النيل

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