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صور.. محافظ المنوفية يلتقى طالبات مدرسة المساعى الإعدادية بشبين الكوم

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:09 م
صور.. محافظ المنوفية يلتقى طالبات مدرسة المساعى الإعدادية بشبين الكوم محافظ المنوفية يلتقى طالبات مدرسة المساعى الإعدادية بشبين الكوم
المنوفية - محمود شاكر

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التقى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، عددا من طالبات مدرسة المساعى الإعدادية القديمة بنات بشبين الكوم، بحضور مدير المدرسة ووكيلها والأخصائى الاجتماعى للمدرسة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .

وقام المحافظ بتعريف الطالبات بتاريخ محافظة المنوفية وما تتمتع به من مقومات فى مختلف المجالات العلمية والسياسية والثقافية والاجتماعية، موضحا أن المنوفية تتميز بالعديد من الصناعات الحرفية والتراثية التى تميزها عن غيرها من باقى محافظات الجمهورية وقام بعرض نماذج لتلك الصناعات على الطالبات لبيان مدى عظمة وقيمة هذه الحرف.

وأشار المحافظ إلى أن المنوفية تتميز بعراقة تاريخها وأنها الأرض الطيبة شعبا وأرضا والتى تعد شعاعاً للعلم والتربية والثقافة كونها تتميز عن غيرها من محافظات الجمهورية بأنها محافظة الرؤساء والعلماء والنابغين على مستوى التاريخ ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة التعليم بها.

وتم عرض فيلم تسجيلى عن محافظة المنوفية ومساحتها وعدد مراكزها ومدنها وأهم المعالم التى تشتهر بها، كما تضمن الفيلم أهم الشخصيات التى أنجبتها محافظة المنوفية فى شتى القطاعات.

وأضاف محافظ المنوفية أن سر قوة المنايفة هو الإرادة والتعليم وأن أبناء محافظة المنوفية لهم بصمتهم المميزة بالإضافة الى دورهم الوطنى الكبير، ورافق المحافظ الطالبات لتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام للتعريف بدور المركز فى تلقى طلبات وشكاوى المواطنين وبحثها والعمل على إيجاد حلول لها فى إطار اللوائح والقوانين، كما تفقدت الطالبات الادارة العامة لإدارة الأزمات والحد من المخاطر وتعرفن على أقسامها ودورها فى مواجهة الأزمات .

وأعرب المحافظ عن سعادته بلقاء الطالبات متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق مؤكدا على أهمية هذه اللقاءات لتعزيز روح الوطنية والانتماء لدى أبناء المحافظة.

وفى نهاية اللقاء أعربت الطالبات عن امتنانهن وشكرهن بهذا اللقاء وقام المحافظ بتقديم هدايا تذكارية عن المحافظة لوفد المدرسة كما قام مدير المدرسة بإهداء المحافظ كتاب الله كهدية تذكارية عن المدرسة .

 

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محافظ المنوفية

مدرسة المساعى الاعدادية

شبين الكوم

المنوفيه

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